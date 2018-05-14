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El Emeği Göz Nuru Sergisi tamamlandı

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’ son buldu.

El Emeği Göz Nuru Sergisi tamamlandı

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’ son buldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
El Emeği Göz Nuru Sergisi tamamlandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde bir yıl boyunca kurs merkezlerindeki kursiyerlerin emek vererek yaptıkları eserler sergilenip, satışa sunuldu. 
Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşen sergi 3 gün sürdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen etkinlikte 100 stant alanında 200 kurs merkezi yer aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sanat merkezlerindeki kurslar ve semt konaklarında kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl içerisinde yapmış oldukları ürünler ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurs eğitim merkezlerinde, İlçe Halk Eğitim Merkezleri ve Çıraklık okullarında yapılan çalışmaları sergilenip, satışa sunuldu. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Halı Kursu Eğitmeni Yeter Takmaz, “Bu sene 4. el emeği göz nuru sergisi ve öğrenme şenliği etkinliklerimizi düzenledik. Bu imkanları bizlere sunan Malatya Valiliğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kısaca emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerimizin yaptığı el emeği eserleri burada sergiledik. Öğrencilerimizin emeğine sağlık, 3 gün boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara da şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı El Sanatları Usta Öğreticisi Sebahat Demir ise, "22 kursiyer ile bu sergiye katıldık. Kursiyerlerimizin el emekleri sergi de yerini aldı. Büyük bir özveri ile çalıştılar, hepsinin eline, emeğine sağlık, katılım bu yıl çok güzel geçti" dedi. 


El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde mefruşat ve el sanatları ürünleri, hat, tezhip, ebru, heykel, resim gibi eserleri sergilendi ve satışa sunuldu. 
3 gün boyunca sergi alanında, kursiyerlerin, okulların sahne performans etkinlikleri gerçekleşti. 

busabahmalatya.com

İHA

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