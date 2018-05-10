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‘El Emeği Göz Nuru’ Sergisi kapılarını açıyor

El Emeği Göz Nuru Sergisi 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında kapılarını açacak.

‘El Emeği Göz Nuru’ Sergisi kapılarını açıyor

El Emeği Göz Nuru Sergisi 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında kapılarını açacak.

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:47
‘El Emeği Göz Nuru’ Sergisi kapılarını açıyor

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen “4. El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri” kapılarını açıyor.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan El Emeği Göz Nuru Fuarı’nda bir yıl boyunca kurs merkezlerindeki kursiyerlerin emek vererek yaptıkları eserler sergilenip, satışa sunulacak. Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşecek olan El Emeği Göz Nuru Sergisi 11 Mayıs 2018 Cuma Günü, Saat 14.00’de açılacaktır.
200 KURS MERKEZİ SERGİDE YER ALACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından organize edilecek olan etkinlikte 100 stant alanında 200 kurs merkezi yer alacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sanat merkezlerindeki kurslar ve semt konaklarında kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl içerisinde yapmış oldukları ürünler ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurs eğitim merkezlerinde, İlçe Halk Eğitim Merkezleri ve Çıraklık okullarında yapılan çalışmalar sergilenip, satışa sunulacak. El Emeği Göz Nuru Sergisinde; mefruşat ve el sanatları ürünleri, hat, tezhip, ebru, heykel, resim gibi eserlerinin sergilenip satışa sunulacak. 11 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen olan sergide, kursiyerlerin sahne performans etkinlikleri olacak.

El Emeği Göz Nuru Sergisi, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık olacaktır.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiSergiFuar
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