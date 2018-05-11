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El Emeği Göz Nuru eserler sergilendi

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen ‘El Emeği, Göz Nuru Sergisi ve Öğrenci Şenliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında yer alan stant da açılışı gerçekleştiren sergide konuşan Başkan Polat, “El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenci Şenliği’mizin gerçekten şenlik olduğunu buradaki bayanların ilgisinden ve katılımından anlıyoruz” diyerek sergide emeği geçen kadınlara vurgu yaptı.

El Emeği Göz Nuru eserler sergilendi

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen ‘El Emeği, Göz Nuru Sergisi ve Öğrenci Şenliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında yer alan stant da açılışı gerçekleştiren sergide konuşan Başkan Polat, “El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenci Şenliği’mizin gerçekten şenlik olduğunu buradaki bayanların ilgisinden ve katılımından anlıyoruz” diyerek sergide emeği geçen kadınlara vurgu yaptı.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:04
El Emeği Göz Nuru eserler sergilendi

El Emeği, Göz Nuru Sergisi’nin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da katıldı. Başkan Polat, “El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenci Şenliği’mizin gerçekten şenlik olduğunu buradaki bayanların ilgisinden ve katılımından anlıyoruz. Öncelikle ablalarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Peygamber Efendimiz’in (sav) bize annelerimizle ilgili tavsiyesi dolayısıyla cennet annelerin ayakları altında ise annelerimizde bizim başımızın tacıdır. Geleceğimizi şekillendiren bayanlardır. Ve eğer bayanlarımız sanatsal anlamda, kültürel anlamda, eğitim anlamında bizi geleceğe taşıyacak vizyona sahipse geleceğimiz teminat altında demektir” şeklinde konuştu.

“Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak AK belediyeciliğin bir geleneği olarak başta Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerimiz olmak üzere 13 belediye olarak, hayatın 4 bir tarafına dokunarak hizmetler üretmekteyiz” diyen Polat şunları ifade etti:

“ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİ ARASINDAYIZ”

“Klasik belediyecilik hizmetleri noktasında şehrimizin çıtasını çok üstlere taşımıştır. Ama bu klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde sanatsal, kültürel, sosyal faaliyetler açısından da ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer almaktayız. Bugün içerisinde bulunduğumuz sergi Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyükşehrin ortaklaşa tertip ettiği bir projedir. Yıl içerisinde özellikle bayanların, çocuklarımızın yapmış oldukları el emeği göz nuru çalışmalarını burada bir fuar şeklinde tertip ederek bir yandan kadınlarımızı hayat içerisinde el becerileri kazanarak diğer taraftan da ev ekonomisini gerçekleştirerek bu çalışmayı yapmaktayız. Burada emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ederim.”

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Bugün Malatya Büyükşehir Belediyemizce birlikte planladığımız ve dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz El Emeği Göz Nuru Sergi’mizin açılışını yapmak üzere buradayız. İlimiz genelinde 3 bin 850 kurs merkezimizde 59 bin 67 kursiyerimiz kurs gördü ve görmeye devam ediyor. Tarihte kadim medeniyetlere baktığımız zaman onları ayakta tutan gücün bilgiye ve öğrenmeye verdikleri önemden kaynaklandığını görüyoruz. Ne zaman ki ilimden ve öğrenme azminden uzaklaştırılmış veya uzaklaşılmış beraberinde yıkımlar ve yok oluşlar baş göstermiştir. Bu yüzden okumak, düşünmek, üretmek zorundayız. Ve bunu her an ve her yerde yapmak zorundayız. Eğitimin sürekli olması bir zorunluluktur. 4’üncü el emeği göz nuru sergimizi gerçekleştiriyoruz. Ve bu serginin bizim açımızdan başka bir önemi daha var. Bu da hayat boyu öğrenmenin bir gereği olarak ülkemizde örgün eğitim yaşının dışında kalan ve okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ülkedeki okuma-yazma seferberliğidir. Bu seferberlik kapsamında ilimizde 671 adet okuma-yazma kursu açılmış 7 bin 293 kursiyerimiz yararlanılmıştır. Ve bu ayın sonunda tamamı sertifikalarını alacaklardır.

Bugün burada el emeği göz nuru sergisini açarken aynı zamanda bu okuma-yazma kurslarında başarılı olmuş birkaç kursiyerimize de sertifikalarını vererek sertifika törenini de gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat ve Ali Tatlı’nın konuşmalarının ardından okuma yazma seferberliği kapsamında Malatya’da okumayı öğrenen 88 yaşındaki Zehra Selçuk’a sertifika verildi. Zehra Selçuk fuar alanında 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
SergiHacı Uğur PolatMalatyaKadınlar
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