Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ‘Her gün Bir Kayısı Ye’ projesi hayata geçiyor. Bunun için yarın Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda ve Anaokulunda bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı Sevda Kök, BUSABAH’a konuştu.

Yarın ‘Her gün bir kayısı ye’ kampanyasının ilk adımını atacaklarını ifade eden Kök, Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda ve anaokulunda bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

SUNUM YAPILACAK

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kök, “Çocuklara 15-20 dakikalık çizgi film izleteceğiz. Çizgi filmde kayısı, aile yapısı, doğal ürünler anlatılacak. Program bitiminde sunum yapılacak. Çocuklarımıza kayısı dağıtılıp her gün kayısı, kuru incir, üzüm yemelerini isteyip onları teşvik edeceğiz ve böylelikle projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

FAALİYETE GEÇİYORUZ

“Her gün bir kayısı ye’ kampanyamız 2014 yılında bu yana devam ediyor. Bu kampanyanın reklamını falan geçtik. Şimdi de faaliyete geçiyoruz. Üzümün okullarda dağıtılması güzel bir olay. Ama bunun yanı sıra kayısının da dağıtılması hem Malatya ekonomisine katkı sağlayacak hem de gelişim çağındaki çocuklarımızın kayısı yemelerini teşvik edeceğiz. Ve böylelikle daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum yetişecektir diyoruz” diyen Kök, destek göremediklerinden de yakındı.

DESTEK GÖRMEDİK

Kampanyalarına destek isteyen Kök, şunları kaydetti:

“Bu kampanyamıza bir destek görmedik. Ne kayısıcılarımızdan ne ihracatçılarımızdan ne de odalarımızdan destek geldi. Biz okullarda dağıtacağımız kayısılarımızın parasını kendi cebimizden karşılıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar ulaşabileceğimiz yerlere gitmeye çalışacağız. Ama biz bu konuda Malatyalılardan, Malatyalı gönül severlerden ve herkesten destek bekliyoruz. En azından belediye başkanlarımızın bu sosyal faaliyete destek vermelerini bekliyoruz.”

MUTLU SARIGÜL