21 Şubat 2017 Salı

Çinliler bunu da yaptı!ÇİN İŞİ TÜRK MİLLİYETÇİSİ

Bu da Türk milliyetçisi, Çin işi süs balığı. Üzerinde ay ve yıldız simgesiyle görenleri hayrete düşüren Papağan Cichlid cinssi süs balığı, şimdilerde pet shopların akvaryumlarını süslüyor.

21 Şubat 2017 Salı 14:12
Çinliler bunu da yaptı!ÇİN İŞİ TÜRK MİLLİYETÇİSİ

  Çinliler sonunda öyle bir şey yaptılar ki görenlere pes dedirtti. Papağan Cichlid cinssi süs balığının genleriyle oynayarak üzerine ay ve yıldız motifi veren Çinlilerin bu işi, bayrak severlerin hoşuna gidecek gibi. Malatya’da fazla duyulmamasına rağmen balık severlerden şimdiden ilginin yoğun olduğu Papağan Cichlid cinssi süs balığı hakkında konuşan Abdullah Işık isimli pet shop sahibi BUSABAH’a konuştu.

20 yıldan bu yana pet shop işletmeciliği yaptığını dile getiren Işık, yurtdışından getirdikleri bazı balık türlerinin laboratuar ortamında yetiştirilen ırklar olduğunu söyledi.

ÇİN’DE ÜRETİLİYOR
  Ay yıldızlı Papağan Cichlid balığının Türkiye’ye özel geldiğini ifade eden Işık, “Bunlardan Papağan Cichlid dediğimiz katır cinsi olan balık 2 farklı türün birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu balık türlerine laboratuar ortamında farklı desenler yapıyorlar. Yavru iken, yumurtada iken bazı katkı maddeleri ve kimyasallarla balıklara farklı renkler veriyorlar. Bunun da balıklara hiçbir zararı yoktur, katkı maddeleri tamamen bitkiseldir. Bu balıklar Çin’de üretiliyor. Ve bize özel geliyor. Çünkü ay ve yıldızlı balık Türkiye’de bayağı bir rağbet görüyor” diye konuştu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA TALEP ARTTI
  Papağan Cichlid türü süs balığının vahşi bir balık olduğuna dikkat çeken Işık, “Bu balıkları gören akvaryum sahipleri çok şaşırıyorlar. Hemen siz mi yapıyorsunuz bu deseni diye soruyorlar. Biz de bu deseni bizim yapmadığımızı, üretimde iken yapıldığını ifade ediyoruz. Bu balıklara çok fazla talep var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra talep daha çok arttı. Bunlar Amerikan türü balıklardır. Biraz vahşidir. Çoğu balıkla bir arada yaşamaz, üremesi olmaz, katır cinsidir. Başka iki farklı balık türünün çiftleşmesinden meydana geliyor. Kendi aralarında bir çoğalma olmuyor” ifadelerine yer verdi.

TROPİKAL BİR BALIK
  Bu balıkların nasıl beslendiğini de kaydeden Işık, “Bu balık türü havyasal yemle besleniyor. Yani doğadaki yosunlar değil de balığın doğada yediği; karides, palamar, salyangoz, su piresi tarzı yemlerdir. Tropikal bir balıktır, su ısısı 26 derecenin altına düşmemelidir. Bu balık türünü alacak olan müşterilerimize diğer balık türleriyle beraber beslemelerini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bir arada olduklarında birbirlerine sıkıntı verirler” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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