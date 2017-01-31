Rusya İmparatorluk Güzel Sanatlar Akademisi’nden, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Heykel Bölümü akademisyenlerinden Profesör Dr. Zakir Azizov’a büyük ödül… Sadece Türk dünyasından Cengiz Aytmatov’dan sonra bu ödülü alan ikinci isim olan Profesör Dr. Azizov, duygularını BUSABAH’a anlattı. Aldığı başarı ödülünün bir ödül olduğunun altını çizen Profesör Dr. Azizov, bu ödül dünyada önemli bir dalda, önemli ve ileri gelen insanlara verilen akademik bir ödül olduğunu söyledi.

BANA ‘DÜNYANIN EN İYİ HEYKELTIRAŞI’ DEDİLER

Ödülü aldığından henüz kimsenin haberi olmadığını dile getiren Profesör Dr. Azizov, şunları kaydetti:

“Bu ödül profesörlükten daha üstün olan ordinaryüs ödülü. Bu ödülü layık görülenler bir komisyondan geçilerek veriliyor. Ben bu ödüle layık görüldüm. Benden önce dünyaca ünlü Kırgız yazar ve edebiyatçı olan Cengiz Aytmatov’a bu ödül verildi. Ben de Kırgızistanlıyım. Ayrıca İnönü Üniversitesi’nde bir profesörüm. Bu unvan Üniversitemiz için de büyük bir olay. Üniversitemiz için bir prestij oldu. Ödülü alırken bana ‘dünyanın en iyi heykeltıraşı’ dediler. Öğrencilerim benim bu unvanı aldığımı henüz bilmiyorlar. Onlar duyunca hem şaşıracaklar hem de çok sevinecekler. Beni Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan’dan aradılar. Hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Zaten benim bu büyük unvanı almam Orta Asya’da duyulmuş. Türkiye’de bu unvanı aldığım henüz duyulmadı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın bu unvanı aldığımdan haberi var; kendisiyle görüşeceğiz.”





ÖZGÜN BİR ESER YAPTIM

Aldığı unvandan bahseden ve bu gibi unvanların alınması için neler yapılması gerektiğini dile getiren Profesör Dr. Azizov, “Benim alanımda çalışan akademisyenlerin bu gibi ödülü almaları için kendi dallarında çok başarılı olmaları gerekiyor. Kendi mesleklerini dünya çapında icra etmeleri lazım. Ayrıca dünyada hiç yapılmamış bir eser ortaya koymaları gerekiyor. Başka birisinin eserini taklit etmekle veya benzer eserler yapılarak bu gibi unvanlar verilmiyor. Mesela benim eserim insanların 5 duyu organının dışında bir eser ortaya çıkardığım için bu unvana layık görüldüm. Özgün bir eser yaptım. Ben 5 duyu organımızın algılamadığı, öbür dünyayı içeren bir eser yaptım. Ben insanların göremedikleri şeyleri heykelime döktüm. Ayrıca ben insan portesini 3 saatte yapan bir heykeltıraşım. Ben Turgut Özal heykelini yaptım. Moskova’da bu da çok takdir topladı. Yaptığım eserlerde dünyanın en iyi heykeltıraşı gelse de bunda bir eksiklik bulamaz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL