Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında çalışmalarda sona gelindi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ile birlikte yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, uzun yıllar Malatya’ya hizmet edebilecek güzel bir yapının ortaya çıktığını söyledi.

ÖZEL İDARE DÖNEMİNDE BAŞLATILAN BİR PROJEYDİ

Bir ay içerisinde MASKİ’nin yeni binasına taşınacağını ifade eden Başkan Çakır, 40 milyon TL’ye mal olan yeni hizmet binasında her türlü ince ayrıntının düşünüldüğünü aktardı. Başkan Çakır, “MASKİ, 2071 hedefi çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir olmamızla birlikte uzun vadeli planlamalar yaptık. Malatya’nın her karış toprağına hizmet götüreceğiz. Genel Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasıyla bu hizmetleri tek merkezden yöneterek Malatya’mıza hayırlı hizmetler yapacaktır. MASKİ’nin yeni hizmet binasında incelemeler yaptık. Özel İdare döneminde başlatılan bir projeydi. MASKİ’nin mutlaka bir yere ihtiyacı vardı. Şehrimize çok uzun yıllar hizmet edebilecek, her fonksiyonu düşünülmüş güzel bir idari bina olmuş. 2 yıldır devam eden çalışmalarda sona gelinmiş durumda” diye konuştu.

MALATYA’MIZA UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

Bir ay içinde faaliyete geçecek olan yeni hizmet binasının büyük bir kompleks olduğunu dile getiren Malatya Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Hangarlarla birlikte 34 bin metrekare kapalı alan 26 bin metrekare açık alanıyla toplamda 61 bin metrekare alanda vatandaşlarımıza hizmet verecek olan MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni binası 170 bağımsız bölümden oluşmakta. İhtiyaca göre planlandı. Bir konferans salonu, bir eğitim salonu, üç toplantı salonu ve bir eğitim laboratuarı, kapalı ve açık otoparkıyla birlikte devasa bir yapı olmuş. Her türlü ayrıntı düşünülmüş. Taşınabilecek duruma geldi. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan yeni hizmet binamız Malatya’mıza uzun yıllar hizmet edecek. MASKİ’nin yönetimi kontrollü aynı zamanda burada oluşturulacak SCADA merkeziyle sahadaki suyun yönetimi buradan gerçekleşmiş olacak. Genel Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni hizmet binasında çalışan işçilere tatlı ikramında bulundu.

