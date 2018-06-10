Büyükşehir Tiyatrosu geleneksel sanatları sahneliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle ve ilçe iftarlarında sahne alıp ortaoyunu gösterisi yapan Büyükşehir Tiyatrosu, katılımcıların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı MABESEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Tiyatrosu (MBŞT), son olarak Ramazan Geceleri Programında sahne aldı. Büyükşehir Belediye binası yanındaki dev Ramazan Çadırında sahne alan MBŞT, ortaoyunu gösterisi yaptı. Pişekar ile İbiş’i canlandıran oyuncular, çocukların ilgi odağı oldu. Aynı zamanda çocuklar sahneye alınıp tekerleme yarışmaları ve komşuluk ilişkileri hakkında diyaloglar gerçekleştirildi. Her yıl Ramazan Geceleri’nde bir program düzenleyen MABESEM’in Saz ve Söz Sanatçıları da tasavvuf müziği dinletisi sundu. Canlı performansla yapılan dinleti, katılımcıların büyük beğenisini aldı. MABESEM Saz ve Söz Sanatçıları, mahalle ve ilçe iftar programlarında da sahne alıyor.

Hüsn-i Hat Atölyesi standı

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Malatya’da Ramazan Geceleri, her akşam Teravih Namazı sonrası devam ediyor.

Ayrıca Ramazan Ayı boyunca devam edecek Ramazan Gecelerinde MABESEM Hüsn-i Hat Atölyesi açtığı stantta vatandaşlarla buluşuyor.

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