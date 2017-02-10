Malatya Büyükşehir Belediyesi, eski nikah dairesini emeklilerin gün içerisinde birçok sosyal aktivitede bulunacakları bir alan haline dönüştürmeyi planlıyor. Malatya’nın sosyal ve kültürel dokusuna büyük hizmetler sunan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Malatya’da yıllarca evlenen çiftlere şahitlik eden Hürriyet parkındaki eski nikah dairesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli vatandaşlara tahsis ediliyor. Yeni Nikah Sarayının yapılmasıyla boşa çıkan bina, tadilat için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde yapılacak düzenlemeler sonrasında, emekli vatandaşların yanı sıra engelli vatandaşlar da bu hizmetten yararlanacaklar.

Her türlü sosyal imkan olacak

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, eski nikah dairesinde yapılacak olan tadilat sonunda emekli vatandaşlar için her türlü sosyal imkanın olacağı belirtildi. Yapılacak düzenleme çalışmaları kapsamında, emeklilerin gün içerisinde birçok sosyal aktivitede bulunacakları, televizyon izleyip sohbet edecekleri ortak kullanım alanı, şark odası, okuma odası, sağlık odası, mescit, çay ocağı, bahçe ve yeşil alanlar bulunuyor.

Yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamalarda engellileri ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, eski nikah dairesindeki düzenleme çalışmalarını da engellilere uyumlu bir şekilde yaparak, bu hizmetlerden engelli vatandaşların da faydalanmasını sağlayacak. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli vatandaşların hizmetine sunulacak olan yeni mekanda, haftanın bir günü de ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi.

İHA