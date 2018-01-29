BU KUAFÖR DİĞERLERİNDEN FARKLI

Malatya’da öyle bir kuaför var ki, her müşterisinin tıraş malzemesi ayrı ayrı. Tarağından havlusuna, jiletinden diş fırçası ve macununa kadar bütün malzemeleri ayrı ayrı çantaları koyup müşterilerinin isimlerine göre alfabetik sıraya koyan Murat Yeşil isimli erkek kuaförü, daimi olmayan müşterilerine ise tek kullanımlık malzeme kullanıyor. Malatya berber ve kuaförler için bir örnek olacağı düşünülen Yeşil, bu çalışmayı ilk olarak Batı illerinde gördüğünü kaydetti.

MÜŞTERİ ÇANTALARI BENİMSEDİ

Malzemeleri çantalara koyarak farklı bir şey olmasını istediğini dile getiren Yeşil, “Böyle çalışan berber ve kuaförler belki memleketimizde vardır varsa da bizim gözümüze çarpmadı. Batı’daki dolap usulüydü. Ben farklı bir şey olmasını istedim. Ve çanta oluşturduk. Hem çantanın hem havlunun üzerinde müşterinin kendi ismi yazıyor. Müşteri o çantayı benimsemiş. Öyle müşterimiz var ki ayakkabı boyası, diş macunu, diş fırçasını dahi bu çantanın içerisinde koyuyor. Geldiği zaman çantası tezgâhın üzerinde çıkarılır. Kullanacak malzemeleri kullanır. Havlu ve hasa yıkanır. Tarak, fırça dezenfekte edilerek tekrar çantasına konur” diye konuştu.

HİJYENE ÖNEM VERİYORUZ

“Çantada bulunan malzemeler kişiye özel malzemelerdir” diyen Yeşil, “Ayrıca bizi tercih eden her müşterimize de havlu ve hasa çamaşır makinesinde yıkanmış bir şekilde veririz. Çantaları alfabetik sıraya göre raflara diziyoruz. Böyle kullanıyoruz. Müşterimize ne kadar temiz ve hijyen bir hizmet verirsek o kadar rahat ederiz. Diğer yandan çanta ve malzemelerin ücretini ise biz kendimiz karşılıyoruz. Dolayısıyla müşterimiz sürekli olduğu için verdiğimiz malzemeden ücret almıyoruz. Bizim memlekette daha çok gözle görünür konulara önem veriyorlar. Dükkânın yapısı, iç dizaynı,tezgahın üzerindeki televizyonu dikkat çekiyor. Benim ustalara tavsiyem bir televizyon alacaklarına bir çamaşır makinesi alıp dükkana koymaları ve müşterilere ait malzemelerin herkese ayrı bir şekilde yıkanarak hijyenik bir şekilde müşteriye sunmalarıdır” şeklinde konuştu.

KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETTİM

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, Murat Yeşil’in hizmetini Oda seçim çalışmaları yaptığı esnada gördüğünü belirtti. Hizmetinden dolayı Murat Yeşil ve berbaerinde çalışan ekibe teşekkür eden Başkan Toptaş, “Bu tek kullanımlık havlu benim dikkatimi çekti. Murat'la oturup konuştuğumuzda ‘nasıl yapıyorsunuz?’diye sordum. Müşterilere özel çantaları alfabetik dizmiş müşterilerine hizmet ediyor. Ben çok teşekkür ettim kendisine. Bizim projemizden bir tanesi de buydu. Biz detüm müşteriler için tek kullanımlık havlu ve tek kullanımlık hasa diye düşünüyorduk. Öyle bir projemiz vardı. İnşallah bu yakın zamanda da tüm erkek berberlerimizde bu uygulamayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KİM YAPARSA YANINDA OLACAĞIZ

Murat Yeşil’e “kendi müşteriniz var siz yabancı gelen müşteriye nasıl yapıyorsunuz?” diye sorduğunu dile getiren Başkan Toptaş, “Başkanım havlularımız var. Havlularımızı müşteride kullandıktan sonra personelimiz bunu çamaşır makinesine atıp, yıkayıp, kurulayıp tekrar hazır hale getiriyor’ diye cevap verdi. Bu çok güzel bir organizasyon ondan dolayı oda olarak kendisine bir plaket takdim edeceğim. Kendisine çok teşekkür ediyorum.Bu çalışmaya Malatya'daki bulunan kuaför ve erkek berberinden hangisi uyarsa biz Oda olarak onların yanında olacağız. İlk olarak bu çalışmayı Murat kardeşimiz başlattı” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Toptaş, yaptığı çalışmadan dolayı Kuaför Murat Yeşil’e plaket takdim etti. busabahmalatya.com