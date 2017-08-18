18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Bu hakemle mağlubiyetimiz yok!

Süper Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un yarın Sivas’ta oynayacağı maçı Serkan Çınar yönetecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:48
Bu hakemle mağlubiyetimiz yok!
  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftasonu oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belirlendi. Buna göre Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

Süper Lig’de en fazla görev alan 5 hakemden biri olan Serkan Çınar, geçtiğimiz sezon görev yaptığı maçlarda verdiği ve vermediği kararlarla ilgili büyük tepki toplamıştı. Özellikle penaltı kararları ile büyük eleştiri toplayan Serkan Çınar, yönettiği 24 resmi müsabakada 119 sarı kart, 4 kırmızı kart gösterdi. TFF 1. Ligde geçen sezon 5 maç yöneten Çınar, Yeni Malatyaspor’un iki maçında görev yaptı. Ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor’un Şanlıurfaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Çınar, 13 Şubat 2016 tarihinde ise Hüseyin Kar’ın kaydettiği mucizevi golün atıldığı Karabükspor maçında da görev yapmıştı.


ÖMER ALİ DELİBAŞ
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