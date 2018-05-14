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Bu da maden sergisi

İnönü Üniversitesi’nde ‘Ülkemiz maden potansiyeli Malatya maden kaynakları” etkinliği kapsamında “Malatya maden kaynakları bilimsel literatürdeki yeri” isimli sergi açıldı.

Bu da maden sergisi

İnönü Üniversitesi’nde ‘Ülkemiz maden potansiyeli Malatya maden kaynakları” etkinliği kapsamında “Malatya maden kaynakları bilimsel literatürdeki yeri” isimli sergi açıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:08
Bu da maden sergisi

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ve üniversite Maden Topluluğu tarafından Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergiye Maden Teknik ve Arama Genel Müdürü (MTA) Cengiz Erdem, MTA Bölge Müdürü Uğur Çakar, Diyarbakır Maden Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu ikinci Başkanı Doğan Hatun, Maden Mühendisleri Malatya İl Temsilcisi Ali Fırat, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Ethem Hamamcı, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, Maden Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Birinci, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılıştan sonra bir konuşma yapan Sergi koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Birinci, sergiyi ‘Endüstriyel hammadde ve zenginleştirilme’ tesisi kapsamında her yıl geleneksel olarak açtıklarını belirterek ‘Bu yıl ki temamız “Malatya’nın Yükselen Hammadde Kaynakları ve Diğer Maden Kaynakları” ifadelerine yer verdi.

SERGİNİN AMACI

Sergideki amaçlarından da bahseden Birinci, “Buradaki Malatya’da mevcut olan maden kaynakları nelerdir, hangi maden kaynakları keşfedildi, keşfedilen maden kaynakları ile ilgili ne tür bilimsel çalışmalar yapılmış; üniversiteler olsun, diğer araştırma kurumları olsun ne tür çalışmalar yapıldığı hakkında, genel bir bilgi sahibi olmak, öğrencilerimizi bilgilendirmek ve katılanların bilgi dağarcığını genişletmek amacıyla bu sergiyi düzenlemiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ise yapılan çalışmaların verimli olduğunu ifade ederek, “Yörenin maden potansiyeli ile maden hakkında yapılan çalışmalarla detaylı verileri toplayıp sergi açmışlar arkadaşlar. Herhalde sürekli hale gelecek. Madencilik konusunda bu tür faaliyetler çok önemli ne yapıldı nasıl yapıldı. Ne getiriliyor, ne götürüyor konusunda burada arkadaşlar enine boyuna çalışmışlar. Ben çalışmalardan tatmin oldum. Genç arkadaşları bu konuda tebrik ediyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum ve bize de düşen ne varsa her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hocalarımızın da tabi bu konuda destekleri var. Arkadaşlarımıza tabi rehberlik ediyorlar hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
SergiMalatyaİnönü ÜniversitesiMaden
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