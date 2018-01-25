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BİR SANAT YENİDEN CANLANIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan Ahşap ve Hat Oyma Sanatı Malatya’da yaşatılmaya çalışılıyor. Sanatın ustası Mehmet Kiriş, insanların Ahşap ve Hat Oyma Sanatına merak salmaya başladığını ifade etti.

BİR SANAT YENİDEN CANLANIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan Ahşap ve Hat Oyma Sanatı Malatya’da yaşatılmaya çalışılıyor. Sanatın ustası Mehmet Kiriş, insanların Ahşap ve Hat Oyma Sanatına merak salmaya başladığını ifade etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:51
BİR SANAT YENİDEN CANLANIYOR

Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan Kernek Sanat Merkezi, diğer adıyla Kernek Külliyesi Battalgazi Halk Eğitim'e bağlı olarak her ikisinin ortaklaşa yürütmüş olduğu Ahşap ve Hat Oyma Sanatında konunun ustası Mehmet Kiriş, unutulmaya yüz tutmuş ancak yeniden canlanmaya müsait bu sanat dalını anlattı.

Ahşap ve Hat Oyma Sanatı ustası Mehmet Kiriş, tüm halka açık ve ücretsiz olan bu kursla ilgili olarak şunları söyledi:

GÖRDÜĞÜNDE SEVİYORSA...

"Burada arkadaşların kullandığı ürünler ücretsiz. Ahşabın, boyanın parasını ödüyorlar sadece. Ve kurs da ücretsiz. Ve yapılan tüm ürünler de kendilerine ait. Buraya bu işi bilmeden arkadaşlar geliyor. Burada sıfırdan öğreniyorlar. Bazıları 'Hocam benim el becerim yok diyorlar.' Bizde el becerisi baz alınmıyor. Önemli olan bizde bu sanatı görünce yapılan ürünlerde sevgisinin olup olmadığı yani ölçüm budur. Biz bu sanatı ortaya koyarken şablonlardan faydalanıyoruz. Çizimi iyi olan arkadaşlardan yardım istiyoruz ve bizler de elimizden geldiği kadarı ile çizmeye çalışıyoruz. Aklınıza ne geliyorsa burada üretiyoruz. İsteyen istediğini yapmakta serbest. Her şey aşama aşama. Yeni gelen bir arkadaşımız ne yapıyor? İlk olarak bıçağı kullanmayı öğreniyor. Birdenbire gelen kişi çeyiz sandığı yapamaz tabi ki."

Unutulmaya yüz tutmuş sanat dalı olarak sevilen ve yeniden canlanmaya müsait bir sanat olarak ahşap ve hat oyma sanatını tanımlayan Kiriş, "Arkadaşlar yaptıklarını evlerde, gittikleri yerlerde hediye olarak kullanıyorlar. Ara ara da sergilerde bulunuyoruz ve vatandaşa görsel bir şölen sunuyoruz. Duyanlar geliyor ama duymayanlar çoğunlukta. Sergilerimizin de maksadı duymayanlara bu sanatı duyurmak ve göstermek" şeklinde konuştu.

SERGİYE DAVET

3 buçuk 4 yıldır sergi açmadığını söyleyen Kiriş, yoğun istek üzerine tekrardan bir sergi açmaya karar verdiğini ifade etti.

Mehmet Kiriş yarın saat 14.00'te açılacak ve 3 gün boyunca devam edecek olan sergiye ilgisi, sevgisi olanları davet etti.busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

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