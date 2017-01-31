Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, şube müdürleri, kurum kuruluş temsilcileri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

MALATYA’NIN ÖNEMLİ BİR KÖŞE TAŞI

Panelin açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya’nın değerlerini anmaya devam edeceklerini anlatarak, “Mehmed Said Çekmegil’in Malatya’nın kent tarihi, kültür tarihi açısından baktığımız zaman önemli bir köşe taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce Topal Said Hoca olarak bilinen Said Ertürk’ü anmıştık. Fethi Gemuhluoğlu Sempozyumu düzenlemiştik. Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi çetin bir süreci atlattık. Malatya kendine düşeni en güzel şekilde yaptı. Çok güzel bir mücadele ve direniş gösterdi. Bu direnişin altında da Mehmed Said Çekmegil gibi Topal Said Hoca gibi Malatya’nın birçok değerinin olduğunu gördük. Malatya’da bu farkındalığın oluşturulmasında bu insanların büyük emeklerinin olduğunu gördük. Bu değerlerin halkımız arasında somut olarak da yaşadığını gördük” dedi.

FİKİRLERİ, TÜRKİYE SATHINDA MAKES BULMUŞTUR

Daha sonra panele geçildi. Ömer Şevki Hotar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Murat Zengin, Ercan Aslaner, Metin Önal Mengüşoğlu ve Selami Çekmegil birer konuşma yaptılar. Paneli başlatan Ömer Şevki Hotar, Mehmed Said Çekmegil’in çok sayıda insan üzerinde emekleri olduğunu belirterek, “Onu hayırla yad ediyor, rahmetle anıyoruz. Çekmegil, her ne kadar hayatını Malatya’da geçirmişse de onun fikirleri, düşünceleri Türkiye sathında makes bulmuştur” diye konuştu.

DÜŞÜNCE TARZINA HERKES HAYRET EDERDİ

Murat Zengin, “Kıymetli dostum Mehmet Said Çekmegil hakkında konuşmayı şeref addediyorum. Düşünmeyi, eleştirel düşünme noktasına taşıyabilen ve kendisine temas eden her insanda bunu ustalıkla harekete geçiren bir büyüğümüz ve mütefekkirimizdi. Onun düşünce tarzına herkes hayret ederdi. Fakat bu hayret, klasik önder, lider, imam ya da düşünce adamlarında olan hayretten bağımsız bir hayretti. Siz onun düşünce tarzına, söylediklerine hayret ederdiniz; çünkü o sizi öyle bir yola, öyle bir noktaya getirirdi ki bu hayret ettiğiniz şeyin mümkün olabileceğine inanırdınız. Sizin de öyle düşünebileceğinize inanırdınız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

M. Said Çekmegil’in aynı zamanda damadı olan Ercan Aslaner de Merhum Mütefekkirin yaşamından çeşitli anılarını paylaştı. Aslaner, şöyle konuştu:

“Gittiği bir lokantada, garsonlara içecek olarak ne olduğunu sorar. Onlar da alkollü içkileri sıralarlar. O da devamla ‘daha güzel içkiler yok mu sizde?’ diye sorar. Şaşıran garsonlar ayran ve suyu içkiden saymıyorlardı ki artık bir şey söyleyemeyince o, ‘sizde ayran ve su yok mudur’ der. Onlar cevaplarını almışlardır, çok mahçup olmuşlar ve yanında bile duramamışlardır. Böylece ayran ve suyun yanında diğer içkilerin hangi derecelere düştüğünü çok büyük bir başarıyla da göstermiştir.”

Panelden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Metin Önal Mengüşoğlu da “Umut ediyorum ki gelecek zamanlarda yeni kuşaklar, bundan yararlanacaklar inşallah. Çekmegil Kitabı da yayınlandı. Orada birtakım metinler var. Acizane benim de bir metnim var. O anlamda belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Said Çekmegil’in oğlu Selami Çekmegil de programdan dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Panel programında ayrıca tüm katılımcılara Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu Mehmed Said Çekmegil kitabı ücretsiz olarak takdim edildi.

HABER MERKEZİ