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Berat Kandili’nde Neler Yapılır?

Günahtan, borçtan, cezadan kurtulmak, temize çıkıp aklanmak anlamlarına gelen Berat,Allah'ın rahmetine ulaşmayı ifade eder. Peki, Berat Kandili'nde neler yapılır? Berat Kandili nasıl geçirilir?

Berat Kandili’nde Neler Yapılır?

Günahtan, borçtan, cezadan kurtulmak, temize çıkıp aklanmak anlamlarına gelen Berat,Allah'ın rahmetine ulaşmayı ifade eder. Peki, Berat Kandili'nde neler yapılır? Berat Kandili nasıl geçirilir?

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:17
Berat Kandili’nde Neler Yapılır?

Ramazan ayına günler kala Müslümanlar Şaban ayının 15’inci gecesini Berat Kandili olarak geçirecek. Peygamber Efendimiz (sav) bu gece için hadis-i şeriflerinde, “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teala o andan fecir oluncaya kadar ‘Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu? Ona kurtuluş vereyim’ diye buyurur” demiştir.

İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biri olan Berat gecesini bol bol ibadetle geçirmekte fayda olduğu belirtiliyor. Bu geceyi fırsat bilip, bilerek ya da bilmeyerek işlenen günahlardan dolayı Allah-u Teala’dan mağfiret dilemek, bolca tövbe edip, istiğfarda bulunmak öneriliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ  -Busabah Gazetesi 

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