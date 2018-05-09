Benekli semenderler yok olmasın diye…

Tunceli Tağar Çayı Vadisi’nde doğa fotoğrafı çekmek için çıktığını belirten Sezai Akın, “Tağar Çayı bu açıdan tam bir doğa harikası. Tağar Çayı kıyısına her çıktığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu günkü gezimizde de yine bir sürpriz bizi karşıladı. Tağar Çayı kıyısında yürürken iki adet benekli semender fark ettim. Benekli semenderlerden birini elimden kaçırırken diğerini görüntülemeyi başarabildim" dedi.

“BU DOĞA ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

İlçede 'Benekli Semendere' Yağmur Böceği denildiğini aktaran Akın, "Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Elbette ki, Tağar Çayı’nın vadisinde görüntüleyerek tespit ettiğimiz bu zengin biyoçeşitliliğin yaşatılması için Tağar Çayı’nın da koruma altına alınmasını, özellikle de temiz tutulmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Ben yine daha önce yine bu kıyıda dünyada nesli tükenmeyle karşı karşıya olmasına rağmen, su samurlarını bir kez sürü halinde, bir kez de yavru su samurunu yalnız görüntülemiştim. Yine nesli tükenmekte olan benekli semenderlerini de Tağar Vadisi’nde görüntülemiştim. Yaban keçileri zaten bu vadide mutlaka karşılaştığımız bir hayvan. Bu gün tekrardan bir benekli semender görüntülüyorum. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

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