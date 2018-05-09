Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100396
ALTIN
179.669
DOLAR
4.2768
STERLİN
5.7881
EURO
5.0701

Benekli semenderler yok olmasın diye…

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis'te görülen ve nesli tükenmekte  olduğu için koruma altında bulunan iki benekli semender objektiflere yansıdı.

Benekli semenderler yok olmasın diye…

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis'te görülen ve nesli tükenmekte  olduğu için koruma altında bulunan iki benekli semender objektiflere yansıdı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
Benekli semenderler yok olmasın diye…

Tunceli Tağar Çayı Vadisi’nde doğa fotoğrafı çekmek için çıktığını belirten Sezai Akın, “Tağar Çayı bu açıdan tam bir doğa harikası. Tağar Çayı kıyısına her çıktığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu günkü gezimizde de yine bir sürpriz bizi karşıladı. Tağar Çayı kıyısında yürürken iki adet benekli semender fark ettim. Benekli semenderlerden birini elimden kaçırırken diğerini görüntülemeyi başarabildim" dedi.

“BU DOĞA ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

İlçede 'Benekli Semendere' Yağmur Böceği denildiğini aktaran Akın, "Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Elbette ki, Tağar Çayı’nın vadisinde görüntüleyerek tespit ettiğimiz bu zengin biyoçeşitliliğin yaşatılması için Tağar Çayı’nın da koruma altına alınmasını, özellikle de temiz tutulmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Ben yine daha önce yine bu kıyıda dünyada nesli tükenmeyle karşı karşıya olmasına rağmen, su samurlarını bir kez sürü halinde, bir kez de yavru su samurunu yalnız görüntülemiştim. Yine nesli tükenmekte olan benekli semenderlerini de Tağar Vadisi’nde görüntülemiştim. Yaban keçileri zaten bu vadide mutlaka karşılaştığımız bir hayvan. Bu gün tekrardan bir benekli semender görüntülüyorum. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Benekli SemenderNesli Tükenen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Üniversitesi’nde kermes
İnönü Üniversitesi’nde kermes
Hz. Peygamberin tebliğ yöntemi anlatıldı
Hz. Peygamberin tebliğ yöntemi anlatıldı
Onların ödülü Kudüs oldu
Onların ödülü Kudüs oldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim