Konuyla ilgili Malatya Valiliği İl Anma ve Kutlama Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 08.00’dan itibaren resmi ve özel kuruluşlarla şehrin ana caddelerinin bayraklarla donatılacağı belirtildi. Ayrıca Anıtlar, Hükümet Konağı, Atatürk Evi, Gazi İlköğretim Okulu, Kültür Sitesi ve TCDDY Garında geceden ışıklandırılacağı kaydedildi.

Atatürk’ün kente gelişinin yıl dönümünde ilk tören saat 09.30’da TCDD Tren Garında gerçekleştirilecek. Ata'yı temsili olarak taşıyan trenin gara yanaşması ile başlayacak olan törende trenden inenler 2.Ordu Komutanlığı selamlama mangası tarafından karşılanacak.

Buradaki törende muharip gazilerin Vali Mustafa Toprak’a Türk Bayrağı takdim etmesinde sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi de bir gösteri sunacak. Gardaki tören protokolün Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı tren vagonunun gezilmesi ile son bulacak.

Kutlama programının ikinci ayağı ise saat 10.30’da Orduevi Kavşağındaki Atatürk Anıtında olacak. Çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından anıt şeref defterine günün anlam ve önemine binaen yazı yazılacak. Anıt önündeki törenin ardından ise protokol Atatürk Evini ziyaret edecek.

Daha sonra Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenecek tören de ise konuşmaların yanı sıra ‘Malatya ve Atatürk’ konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

Ata’nın Malatya’ya gelişinin 86. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında son olarak saat 14.00’de Malatya Park AVM’de 2.Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından mini bir konser verilecek.

İHA