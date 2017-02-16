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“Aşkın 2 Yüzü” seyirciyle buluştu

Malatya Sahne Sanatları Merkezi (MSSM) Derneğinin hazırladığı ve İrem Alhan'ın yönettiği “Aşkın 2 Yüzü" adlı oyun 14 Şubat Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluştu.

16 Şubat 2017 Perşembe 09:58
“Aşkın 2 Yüzü” seyirciyle buluştu

  Sabancı Kültür Merkezinde 2 seans halinde sahnelenen ve çiftlerin yaşadıkları genel sorunları anlatan oyun, izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü. Oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, oyunu izlemeye, Malatya İl Kültür Müdürü Levent İskenderoğlu, Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ömer Konakçı, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ve Malatya İnternet Habercileri Cemiyet Başkanı Kemal Turgut katıldı.
  Oyun sonrası bir konuşma yapan MSSM Yönetmeni İrem Alhan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftlerin yaşadıkları genel sorunları anlamak ve anlatmak için sahnede olduklarını belirtirken katkılarından dolayı da Malatya İl Kültür Müdürü Levent İskenderoğlu'na ve sponsorlara plaket takdim etti.

ON NUMARA BEŞ YILDIZ BİR OYUN
  Burada konuşan İl Kültür Müdürü Levent İskenderoğlu ise, oyunu çok beğendiğini ifade ederek, "Böyle bir güzel oyunla bugünümüzü renklendiren bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Sponsorlara plaket takdim etmek için sahneye çıkan Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı da, “Bugünkü oyun için herkesin emeğine sağlık, on numara beş yıldız bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

  İrem Alhan'ın yönettiği oyunda MSSM oyuncuları; Sema Küllü, Mohamad Ahmad, Tolga Tunç, Nazlıcan Çankaya, Samet Güler ve Muharrem Bayram ile uygulamalı tiyatro kursu öğrencileri; Saniye Yanar, Can Kurt, Hasan Alkoç, Berfin Yılmaz, Şevval Pektaş, Öykü Kozat, ve Kemal Büker yer aldı.

İHA
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