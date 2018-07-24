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Arguvan’da geleneksel buluşma

Arguvan ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi’nde geleneksel buluşma ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Arguvan’da geleneksel buluşma

Arguvan ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi’nde geleneksel buluşma ve dayanışma gecesi düzenlendi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Arguvan’da geleneksel buluşma

Mahalle meydanında yapılan etkinlikte konuşan Dolaylı Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Ekici, her yıl yapılan bu etkinliklerle yörede birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gazi Gülbaş, Arguvan Belediye eski Başkanı Sadık Şimşek, Arguvan Belediye Eski Başkan Yardımcısı Kamber Yıldırım, mahalleliler, yerel sanatçılar ve çok sayıda il dışında yaşayan vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında vatandaşlara yöresel tut pekmezi ve benzeri ürünler çekilişle dağıtıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanGeleneksel BuluşmaDolaylı Mahallesi
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