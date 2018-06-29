Arapgir ziyaretçi akınına uğruyor

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen Fotokamp Projesi yoğun katılım ile devam ediyor.

Harika doğası ve kültürel çeşitliliği ile doğa tutkunu yerli-yabancı fotoğraf sanatçısının ilgi odağı olan ve 4.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi'nin start almasının ardından yüzlerce yerli-yabancı fotoğraf sanatçısının Arapgir'e gelmesiyle birlikte 11 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu 15 bine dayandı.

Gece kamp ateşinin yakıldığı halayların çekildiği, türkülerin söylendiği etkinlik 2’inci gün doğa yürüyüşü ile başladı. Çeşitli etkinliklerle devam eden katılımların her saat artarak devam ettiği kampta fotoğraf sanatçıları Arapgir'in tarihi ve turistik yerlerini fotoğraflama imkanı buluyor.

Bu tür etkinliklerin Arapgir ve Malatya'nın tanıtımı için çok önemli olduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Arapgir gerek doğası, gerekse tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleriyle turizm potansiyeli yüksek olan bir ilçemiz. Bu turizm değerlerinin tespit edilip, doğru hedef kitlelere anlatılması gerekiyor. Bunun en etkili anlatım yollarından bir tanesi fotoğraftır. Bu anlamda Arapgir'de geçtiğimiz yıl 3'üncüsünü bu yıl ise 4'üncüsünü düzenlediğimiz fotokamp etkinliklerini çok önemsiyoruz. Kamp 2'inci gününde yoğun katılım ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor, binlere kilometre öteden çadırlarını alarak Kayaarası Kanyonu’na gelen birbirinde değerli fotoğraf sanatçılarına ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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