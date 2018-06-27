“Arapgir bereketli bir toprak”

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi’nin iş birliği tarafından organize edilen ve birçok kurum ve STK tarafından desteklenen 4.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Malatya’nın Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu’nda yapılacak. 28 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’yle ilgili dün bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Fotokamp Genel Koordinatörü ve Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kılıç, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ve foroğrafçılar katıldı.

Arapgir’in tarihi ve kültürünün yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir sinevizyon gösterisinin ardında ilk sözü alan Fotokamp Genel Koordinatörü ve Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin, Fotokampla gidilen yerin kültürün farkında olunduğunu söyledi.

ÜRETİM VE PAYLAŞIM VAR

Erekin, “Arapgir’de kendi ürünlerine kendi kültürüne bu kadar sahip çıkan başka bir yer görmedim. Bu kampı niye yapıyoruz? Kampı aslında bölgenin dışında gelen insanların bu bölgedeki kültürün farkında olması için yapıyoruz. Aslında bunun başka bir nedeni daha var yöreler kendi değerlerinin farkında değiller bu yaptığımız etkinliklerle yöre insanına kendi değerlerini hatırlatmış oluyoruz. Bunun yanında diğer fotoğraf etkinliklerinden Uluslararası Malatya Fotokamp’ın en büyük farkı üretim ve paylaşımıdır. Birçok etkinlik fotoğrafla ilgili duymuşsunuzdur, yarışmalar yapılır, yarışa gelenler diğer gelenden daha iyi fotoğraf elde edip en büyük parayı kapmak için uğraşır. Malatya Uluslararası Fotokmaplarda böyle bir şey yok birlikte üretim ve paylaşım vardır” şeklinde konuştu.

ARAPGİR’İN SÖZCÜSÜYÜZ

“4’üncüsünü düzenleyeceğimiz bu kamp için birlikte olmaktan keyif aldığımız ve ‘iyi ki varız’ diyebileceğimiz bir kültürel oluşum ve ortaya çıkan sonuçtan da övünç kaynağı olarak bahsediyoruz” diyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, şunları kaydetti:

MAFSAD ekibinin özverili çalışmalarıyla Mustafa Ertekin hocamın ve katkısı olan ve bu işe gönül vermiş gönüllülerimizin bu özverili çalışmalarının sadece Malatya’mız için değil sanat arayışında olan doğal bir anlayışı arayan herkes için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sonuçta bir kültürün yaşanmasıyla ilgili bir şeyi karelerimize alıyoruz. Bir bütün olarak yaşantımızın ve oluşturduğumuz ne kadar varlığımız varsa bunların açığa çıkmasıyla alakalı oynuyoruz. Yenilerinin de oluşması için zemin hazırlıyoruz. Arapgir bahçesinin bahçıvanıyız biz, Arapgir’in sözcüsüyüz, gerektiğinde savcısıyız, mezar kazanıyız, hasta taşıyanıyız, öğretmeniyiz, okul hademesiyiz sonuçta toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde olmamız gerektiği yerdeyiz ve bunun için ekibimizin tümüyle çalıştığımız bir faaliyet kolundayız.”

Son olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise, Arapgir’ de kaymakamlık yaptığı yılların bir dönüm noktası olduğu söyledi.

SİNERJİ VE ÇARPMA ETKİSİ YARATTI

Çok büyük değerleri olduğunu ifade eden Turan, “Özümüzde 72 millete biz bir nazardan bakarız. Arapgir işte bu medeniyetimizin korunmuş numunelerinden bir tanesi. Arapgir için her zaman Malatya’nın gizli bahçesi olduğunu dile getirmişimdir. 7 yıl önce biz orada görev yaparken bu farkındalık yoktu. Biz yola başladığımız zaman en büyük desteğimiz bu duyguydu ve o zaman müthiş bir birlik ve beraberlik vardı bu da müthiş bir sinerji ve bir çarpma etkisi yarattı. Sürdürülebilirlik açısından hiç bir zaman belediye başkanımız pes etmedi ve birçok hususun zaman içerisinde meyve verdiğini de hep berber gördük. Biz bunu farklılıklarımızdan güç alarak başarmışız. Bakın şu an dünya kaosun içine sürüklenirken güvenlik adası olarak Türkiye’nin birlik ve berberliğini sürdürüyor. Bu gücümüzü de öz kültürümüzden alıyoruz, çok büyük değerlerimiz var” şeklinde konuştu.

ÇOK DAHA İLERLEDİĞİNİ GÖRDÜK

Yerel yönetimin olmadığı hiçbir şeyin ilerlemeyeceğini dile getiren Turan, “Kalkınmada yerel yönetimin bakış açısı çok önemlidir. Yerel yönetimin olmadığı hiçbir şey ilerlemez. Biz başkanımla 7 yıl önce çeşitli turizm acentelerini çağırdık ancak bize ‘yerel yönetim olmazsa siz boşuna havanla su döversiniz’ dediler. Ama bunun sürdürülebilirliği sahip çıkmakla olur sivil toplumla olur. Aşık olmadan yapılmıyor bu iş bunun bir geliri yok, bu fedakârlıklar sonucunda bu noktaya geliniyor. Baktığımız zaman Arapgir günden güne tanıtım alanında çok daha ilerlediğini gördük. Arapgir mübarek ve bereketli toprak. Arapgir kendine hizmet edeni hiç bir zaman mahcup bırakmıyor çeşitli kapılar açıyor. Bu anlamda Arapgir asil insanların şehridir. Böyle bir etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Arapgir’ in daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Çünkü ortada iyi bir niyet var bir kardeşlik var çaba ve emek var” diye konuştu.

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