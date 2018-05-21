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Amasya'da Malatya kayısısı eserlerde sergilendi

Türkiye’nin dört bir yanındaki ana okulları, elmasıyla ünlü Amasya’da bir anaokulunun düzenlediği projeyi şehirlerinin sembollerinden oluşan elma tablolarıyla renklendirdiler. Malatya'nın da kayısısının olduğu eserler sergilendi.

Amasya'da Malatya kayısısı eserlerde sergilendi

Türkiye’nin dört bir yanındaki ana okulları, elmasıyla ünlü Amasya’da bir anaokulunun düzenlediği projeyi şehirlerinin sembollerinden oluşan elma tablolarıyla renklendirdiler. Malatya'nın da kayısısının olduğu eserler sergilendi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:11
Amasya'da Malatya kayısısı eserlerde sergilendi

Amasya Vedia Zeren Anaokulu'nun düzenlediği ‘Yarım elma gönül alma’ adlı proje için gönderilen davet üzerine 50’den fazla ildeki öğretmenlerle öğrencileri kollarını sıvayıp etkinliği katıldılar. Orduluların fındık, Gazianteplilerin fıstık, Malatyalıların kayısı, Çorumluların Hitit güneşi ve leblebi, Konyalıların da semazenlerle şekillendirdiği elma görünümlü tablolarında bulunduğu eserler bir alışveriş merkezinde sergilendi. Yoğun ilgi gören serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş de katıldı. 
Okul müdürü Fatma Özcan, projelerine renk katan okullardaki meslektaşları ile öğrencilerine teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAmasyaKayısıTablolar
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