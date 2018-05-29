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Ali Kınık konseri ilgi gördü

Ünlü sanatçı Ali Kınık’ın dün Malatya’da verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Ali Kınık konseri ilgi gördü

Ünlü sanatçı Ali Kınık’ın dün Malatya’da verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

29 Mayıs 2018 Salı 17:37
Ali Kınık konseri ilgi gördü

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığının organizesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki Ramazan çadırında gerçekleşen konserde sevilen sanatçı Ali Kınık birbirinden güzel parçalarını Malatyalılar için seslendirdi. Malatya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Kınık, tüm vatandaşların Ramazan’ını kutladı. Ali Kınık’ı Malatyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, tüm katılımcılara teşekkür etti. 

Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli KınıkKonser
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