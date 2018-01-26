Ahşap ve Hat Oyma Sanatı Sergisi açıldı 

Ahşap ve Hat Oyma Sanatçısı Mehmet Kiriş. tarafından hazırlanan sergide bir konuşma yapan Malatya Girişim Grubu Başkan yardımcısı Mehmet Kavuk, sergide emeği geçenleri tebrik etti. Sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kavuk, “Yetkili arkadaşlarımızın hepsi hoş geldiler. El emeği göz nuru çok güzel şeyler hazırlamışlar. Kendilerini tebrik ederiz. Biz de ev sahibi olarak bunları burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tabi kolay hazırlanmamış, bizlerin de ufak bir katkısı var. Kendilerine daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz şehitlerimiz vardı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ben tekrardan hayırlı olsun diliyorum” dedi.

