‘Abdülhamit Han’ı Anlamak’ programı düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Büyükşehir Kent Konseyi üyeleri, öğrenciler ve konferanslarını sunmak üzere İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karagöz katıldı.İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kerim Özmen’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın tarih sahnesinde yaşanan olayların temelinde hak ile batılın, küfür ile şirkin mücadelesi olduğunu belirterek, hayatımızın varoluş gerekçesinin de bu olduğunu belirtti.Bu güne kadar Sultan Abdülhamit Han’ınbizlere farklı anlatıldığını, Sultan Abdülhamid Han dönemine ve onun o dönemde vermiş olduğu mücadelenin ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anladığımızı söyleyen Akın, “Abdülhamid Han’ı Anlamak Konferansı ile amacımız onu daha yakından tanımak ve tanıtmaktır” diye konuştu.

ECDADIMIZI İYİ TANIMAK ADINA

Ecdadımızı daha iyi tanımak adına bu ve benzeri programları belirli aralıklarla devam ettireceklerini söyleyen Akın, “Tarih, kültür, sanat çalışma grubumuza, İNÜSEFT öğrenci topluluğuna ve değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Karagöz’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, son yüzyılda haksızlığa uğrayan önemli iki kişiden birinin Mustafa Kemal bir diğerinin de Sultan 2.Abdülhamid Han olduğunu söyleyerek, bu iki ismin doğru analiz edilmesi ve doğru bir şekilde anlaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi.Bugün yaşadıklarımızın aslında 2.Abdülhamid dönemini bizlere tekrardan yaşatmak isteyen zihniyetlerin halen var olduğunu gösterdiğini söyleyen Tuğrulca, bu nedenle 2. Abdülhamid’i ve bu dönemi iyi bilmemiz gerektiğini kaydetti.

“Abdülhamid Han’ı Anlamak” konulu konferansı veren Prof. Dr. Karagöz, 2.Abdülhamid Han dönemini siyasi, sosyal ve kültürel boyutları ile ele alarak, Abdülhamid’i kendi dönemi içerisinde değerlendirmenin daha iyi anlaşılmasına vesile olacağını belirtti.Karagöz, Sultan Abdülhamid’in o dönem içerisinde yaptığı en önemli işin Osmanlı topraklarına modern okullar kazandırması olduğunu ifade ederek, bugün ki Cumhuriyetin mimarlarının o dönemde kurulan bu okullarda okuyan çocuklar olduğunu söyledi.

ABDÜLHAMİT HAN İLE İLGİLİ ŞİİRLER OKUNDU

Abdülhamid Han’ın devlet yönetiminde diğer devletler ile olan münasebetlerini çok dengeli bir şekilde yürüttüğünü belirten Karagöz, Sultan Abdülhamid’in diğer devlet yöneticileri ile yaşamış olduğu diplomasi hatıralarından örnekler verdi. Programın ilerleyen bölümlerinde İNÜSEFT Başkanı Yasin Levent Doğan, İNÜSEFT üyesi Yusuf Mert Duman ve öğretmen Yusuf Gökhan, Sultan Abdülhamit Han ile ilgili şiirler okudu.

Programda ayrıca İNÜSEFT üyesi Özcan Özkaya ve Deniz Akgül’ün yağlıboya ile yapmış oldukları Sultan Abdülhamit Han’ın portreleri izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile takip edilirken, Afrin Operasyonu’na destek amacıyla yapılan ateşten zeytin dalı çizimi Show’uda izleyicilerden büyük beğeni topladı.(Bülten)busabahmalatya.com