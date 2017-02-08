08 Şubat 2017 Çarşamba

“Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu konferans yapılacak

“Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenlenecek. Konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, konferans öncesi Sanat Sokağı’nda imza ve söyleşi programına katılacak.

07 Şubat 2017 Salı 15:20
“Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu konferans yapılacak

  Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenlenecek. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 9 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KONFERANS ÖNCESİ İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI
  Bütün vatandaşların davetli oldukları konferans öncesinde Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, 16.00-18.00 saatleri arasında Sanat Sokağı’nda imza ve söyleşi programına katılacak. 

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