Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenlenecek. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 9 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KONFERANS ÖNCESİ İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI

Bütün vatandaşların davetli oldukları konferans öncesinde Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, 16.00-18.00 saatleri arasında Sanat Sokağı’nda imza ve söyleşi programına katılacak.

HABER MERKEZİ