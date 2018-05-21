8'inci Uluslararası Film Festivali başvurularına adım adım

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması' ve 'Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması' ana yarışma kategorilerinden oluşuyor. Bu yıl 09-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivale başvurular 1 Haziran 2018 tarihinde başlayacak. Festivalin başvuru formları önümüzdeki günlerde, festivalin resmi internet sitesi olan malatyafilmfest.org.tr adresinde yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda yılın iddialı yapımlarının yarıştığı festivale olan ilginin bu yıl da yoğun olması bekleniyor. Yüzü aşkın filmi konuklarıyla birlikte ağırlayacak olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde, onlarca etkinlik ve çok sayıda programın yanı sıra sinemaseverleri çeşitli sürprizler de bekliyor olacak.

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