14 Şubat’a sayılı günler kaldı. Sevgililer, şimdiden o güzel günün telaşına kapılmışken, esnaf bu canlılıktan memnun bir şekilde hazırlıklarını son sürat tamamlamaya çalışıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için birçok hediyelik seçeneği sunan dükkânlar arasında ise kapısı en çok çalınacak olanlar, her zaman olduğu gibi çiçekçiler…

14 ŞUBAT YALNIZCA SEVGİLİLER İÇİN DEĞİLDİR

Çiçekçilik yapan esnaf Ali Rıza Fırat, 14 Şubat’ın yalnızca sevgililer için değil; anneler, babalar, dostlar için de kutlanabilecek önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Örneğin; anne de, bir sevgilidir. Arkadaşlar, dostlar da sevgilidir. Biz, onların hepsinin duygularını anlatabilecekleri bol çeşitli bir hazırlık içerisindeyiz. Orkideler, güller, kazablankalar ve ismini sayamayacağım birçok çiçek çeşidimiz var. Özel konseptler de hazırlıyoruz. Müşterilerimiz için sürpriz hediyelerimiz olacak. Küçük aksesuarlar, ayıcıklar hazırlıyoruz o güne özel olarak. Sevgililer Günü’nde insanları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ERKENDEN SİPARİŞ VERİN

14 Şubat’a en fazla 1 hafta kala bütün hazırlıkları tamamlamış olmaları gerektiğini söyleyen Ali Rıza Fırat, çalışmalarına ve siparişlere şimdiden başladıklarını dile getirdi. 14 Şubat günü çok yoğun olduklarını belirten çiçekçi Fırat, “Bizim için önemli olan siparişlerimizi yetiştirebilmek. Müşterilerimiz sipariş vereceklerse, bunu birkaç gün önceden yapmaları her zaman bizim için çok daha iyi oluyor. Erkenden sipariş vermek en iyisi. Çünkü siparişi erken aldığımız zaman daha iyi organize oluyoruz. İstedikleri yere, istedikleri saatte teslimat yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KADINLAR DA ÇİÇEK ALIYORLAR

14 Şubat’ta en çok sattıkları çiçek çeşitlerinin gül ve orkide olduğunu söyleyen Ali Rıza Fırat, arada farklı çiçekler tercih eden müşterilerinin de olduğunu ifade ederek, “Biz bütün tercihlere açık olmaya çalışarak, çok sayıda çeşit bulundurmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz” dedi. Genelde erkek müşterilerin, kız arkadaşlarına veya eşlerine çiçek aldığını söyleyen Ali Rıza Fırat, erkek arkadaşına ya da eşine çiçek alan bayan müşteri sayılarının da hiç az olmadığını dile getirdi. Ali Rıza Fırat, “Umarım can sıkıcı olayların yaşanmayacağı, sevgi dolu, güzel, huzur içerisinde bir sevgililer günü geçiririz” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA GÜL VE ORKİDE SATILIYOR

Bir başka çiçek dükkânı esnafı Recep Zeybek, her Sevgililer Günü’nde olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarında canlı çiçeğe ağırlık verdiklerini ifade etti. Recep Zeybek, “Bizim internet siteleri üzerinden bağlantımız da var. Türkiye’nin, hatta dünyanın her yerinden bize siparişler geliyor, biz de hazırlayıp yoluyoruz. Buradaki çeşitlerimizi de mümkün olduğu kadar geniş tutmaya çalışıyoruz. Bizde çiçeğin dışında oyuncak, çikolata, hediye kutuları gibi seçenekler de var” diyerek, o güne özel olarak çeşitlerini geniş tutmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sevgililer Günü’nde en fazla sattıkları çiçek çeşidinin gül olduğunu dile getiren Recep Zeybek, bunun dışında canlı orkide alımının da fazla olduğunu belirtti. En fazla erkek müşterilerinin olduğunu söyleyen Recep Zeybek, “Kadınlar da; beylere çiçek alabiliyor. Ama bu oran yüzde 1’i geçmez. Onun da sebebi; genelde kavga etmeleri falan oluyor, yoksa kadınlar pek çiçek almıyorlar. Yine de birilerinin sizi düşünüp bir şey yapması güzel bir şey, mutlu oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK