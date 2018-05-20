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13 yaşındaki Alper Erözer Malatya'lılarla buluştu

Müzik dünyasının genç isimlerinden 13 yaşındaki Alper Erözer, Malatya Park AVM’de hayranları ile bir araya geldi. 

13 yaşındaki Alper Erözer Malatya'lılarla buluştu

Müzik dünyasının genç isimlerinden 13 yaşındaki Alper Erözer, Malatya Park AVM’de hayranları ile bir araya geldi. 

20 Mayıs 2018 Pazar 17:29
13 yaşındaki Alper Erözer Malatya'lılarla buluştu

Gençlik Haftası dolayısıyla Malatya Park AVM’de mini bir konser ve imza günü düzenleyen genç şarkıcıya Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Genç şarkıcıyı yakından görebilmek için birbirleriyle mücadele eden hayranları izdihama sebep oldu. 
Geç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erözer, seslendirdiği şarkılarla Malatyalılara unutulmaz bir gün yaşattı. 
Konser sonrası düzenlenen imza gününde sevenlerine imza dağıtan genç şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMüzikAlper Erözer
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