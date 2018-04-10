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Yıldırım Belediyesi’nden yazarlık akademisi

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği sosyal içerikli projelerle vatandaşlara kişisel gelişimlerinde destek oluyor.İlçedeki fiziki dönüşümün yanında sosyal yaşamda da reformlar gerçekleştirerek öncü çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi,...

Yıldırım Belediyesi’nden yazarlık akademisi

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği sosyal içerikli projelerle vatandaşlara kişisel gelişimlerinde destek oluyor.İlçedeki fiziki dönüşümün yanında sosyal yaşamda da reformlar gerçekleştirerek öncü çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi,...

10 Nisan 2018 Salı 14:02
Yıldırım Belediyesi’nden yazarlık akademisi

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği sosyal içerikli projelerle vatandaşlara kişisel gelişimlerinde destek oluyor.

İlçedeki fiziki dönüşümün yanında sosyal yaşamda da reformlar gerçekleştirerek öncü çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Yazarlık Akademisi eğitim programı vatandaşlar için yeni ufuklar açıyor. Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ın katılacağı Yazarlık Akademisi eğitimlerinde yazarlığın temel yönleri aktarılacak. Yazarlığa ilk adım, yazma teknikleri, sosyal medya kullanım teknikleri, gazetecilik yaklaşımı, kelime-cümle zenginliği oluşturma becerileri, farklı ifade yaklaşımı, yazar vasfıyla konuşma, kitle önünde konuşma becerileri, ikna becerileri ve yazma konuşma savunma teknikleri gibi konuların ele alınacağı eğitimler için başvurular 14 Nisan Cumartesi gününe kadar Yıldırım Belediyesi internet sitesi üzerinden devam edecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimler 15 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında her pazar toplam 20 saat üzerinden gerçekleşecek.
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