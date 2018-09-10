YEŞİLYURT’TA AÇIK HAVA SİNEMASI

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şeyhbayram Sosyal Tesisleri Mustafa Cengiz Karabulut Parkı’nda kurulan Açık hava sinema sahnesinde yayınlanan ‘Babam ve Oğlum’ filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açık havada film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesinin ikramları eşliğinde, Şeyhbayram Sosyal Tesislerinin eşsiz manzarası ile birlikte açık havada film izlemenin keyfini çıkardı.

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra, Halit Ergenç, Yetkin Dikenciler ve Özge Özberk gibi tanınmış sanatçıların rol aldığı ‘ Babam ve Oğlum’ filminin gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Türk sinemasının son dönemlerdeki en duygusal ve en etkileyici filmleri arasında yer alan, gösterime girdiği 2005 yılında gişe rekorları kıran ‘Babam ve Oğlum’ filmini açık hava sinema formatına uygun olarak hazırlanan park alanı içerisinde izleme fırsatı bulan vatandaşlar, sanatsal ve kültürel çalışmaların daha sık yapılması gerektiğini ifade ettiler.

NOSTALJİK SİNEMA RUHUNUN YENİDEN CANLANMASI

Açık havada sinema keyfini yaşayan vatandaşlarla birlikte ‘Babam ve Oğlum ‘filmini izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nostaljik sinema ruhunun yeniden canlanması amacıyla düzenledikleri ‘Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu alanda çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini söyledi.

Yeşilyurt’un her alanda olduğu gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerde de örnek gösterilen bir ilçe olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u bütün alanlarda zirveye taşımak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmetlerimiz arasında eğitim, kültür ve sanatın farklı bir önemi vardır. Dört yıllık süreçte ilçemizin sanatsal, kültürel ve eğitim açısından hak ettiği konuma ulaşması adına çok değerli hizmetleri hemşerilerimize sunduk. Açık Hava sahnemizi yeniden düzenleyerek sanatsal faaliyetlerimizin merkezi haline getirdik, kendi içimizde kurduğumuz tiyatro grubumuz sahnelediği güzel oyunlarla sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda tiyatro oyununun sahnelenmesinde büyük destekler sağladık. Yeşilyurt, bu hizmetlerin karşılığında kültürel ve sanatsal alanda artık takip edilen ve örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldi” ifadelerinde bulundu.

KÜLTÜREL FAALİYETLER…

Sinema ve tiyatronun toplum üzerinde ki etkisinin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Açık havada sinema izlemenin keyfini hemşerilerimize yaşatmak adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün projesi olan ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirdi. Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizin bahçesinde kurulan perdede Türk sinemasının klasikleri arasına giren ‘Babam ve Oğlum’ filmini sanatseverlerle buluşturduk. Bu tür kültürel etkinlikler mahalle kültürünün daha kuvvetli hale gelmesi, aynı sokakta veya aynı apartmanda yaşayan hemşerilerimizin bir araya gelip sohbet etmelerine vesile olacak, bu sayede de toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlenmiş olacak. Açık havada sinema etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com