Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

YAŞAMDAN KARELER SERGİLENECEK!

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından 3-4 Mart tarihlerinde “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisi düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Malatyalı fotoğrafçılar tarafından düzenlenen serginin bu yıl 4.’sü yapılacak.

YAŞAMDAN KARELER SERGİLENECEK!

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından 3-4 Mart tarihlerinde “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisi düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Malatyalı fotoğrafçılar tarafından düzenlenen serginin bu yıl 4.’sü yapılacak.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:26
YAŞAMDAN KARELER SERGİLENECEK!

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından 3-4 Mart tarihlerinde “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisi düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Malatyalı fotoğrafçılar tarafından düzenlenen serginin bu yıl 4.’sü yapılacak.

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından düzenlenen “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisinin 3-4 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi. 2014 yılında farklı meslek ve yaş gruplarından doğa meraklısı ve fotoğraf gönüllüsü insanın bir araya gelerek sosyal medya üzerinden kurduğu topluluğun her yıl düzenlediği serginin bu yıl 4. düzenleneceği ifade edildi.

2 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Malatya’nın çevresel, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla doğa ve fotoğraf meraklısı insanların bir araya gelmesiyle topluluk oluşturduklarını kaydeden MASFOT kurucularından fotoğraf sanatçısı Erdal Koç, kentin sosyal zenginliğini fotoğraflarla tanıtmak olduğunu söyledi. Fotoğrafçılığa 6 yıl önce başladığını kaydeden Koç, “Fotoğrafı günlük iş temposu arasında aktif dinlenme aracı olarak kullanıyorum. Dünyayı, kültürleri, farklılıkları ve önemli anların farkına varmak adına fotoğrafçılık insanlara çok şeyler katıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde gerek Malatya’da gerekse ülkemizin farklı coğrafyalarında çekilmiş 50 dolayında fotoğrafın sergileneceği sunuma herkesi bekliyoruz. Topluluk üyesi 10 arkadaşımızın çeşitli zaman aralıklarında objektiflerine yansıyan karelerin yer alacağı sergimiz 2 gün boyunca sergilenecek” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Malatya Sinema Ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT)“Yaşamdan Kareler” Fotoğraf SergisiMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEHTERE YOĞUN İLGİ
MEHTERE YOĞUN İLGİ
KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR
KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR
“ÖDENMİŞ BEDELLER” TİYATRODA
“ÖDENMİŞ BEDELLER” TİYATRODA

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim