YAŞAMDAN KARELER SERGİLENECEK!

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından 3-4 Mart tarihlerinde “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisi düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Malatyalı fotoğrafçılar tarafından düzenlenen serginin bu yıl 4.’sü yapılacak.

Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (MASFOT) üyeleri tarafından düzenlenen “Yaşamdan Kareler” fotoğraf sergisinin 3-4 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi. 2014 yılında farklı meslek ve yaş gruplarından doğa meraklısı ve fotoğraf gönüllüsü insanın bir araya gelerek sosyal medya üzerinden kurduğu topluluğun her yıl düzenlediği serginin bu yıl 4. düzenleneceği ifade edildi.

2 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Malatya’nın çevresel, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla doğa ve fotoğraf meraklısı insanların bir araya gelmesiyle topluluk oluşturduklarını kaydeden MASFOT kurucularından fotoğraf sanatçısı Erdal Koç, kentin sosyal zenginliğini fotoğraflarla tanıtmak olduğunu söyledi. Fotoğrafçılığa 6 yıl önce başladığını kaydeden Koç, “Fotoğrafı günlük iş temposu arasında aktif dinlenme aracı olarak kullanıyorum. Dünyayı, kültürleri, farklılıkları ve önemli anların farkına varmak adına fotoğrafçılık insanlara çok şeyler katıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde gerek Malatya’da gerekse ülkemizin farklı coğrafyalarında çekilmiş 50 dolayında fotoğrafın sergileneceği sunuma herkesi bekliyoruz. Topluluk üyesi 10 arkadaşımızın çeşitli zaman aralıklarında objektiflerine yansıyan karelerin yer alacağı sergimiz 2 gün boyunca sergilenecek” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi