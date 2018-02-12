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VİZYONDA BU HAFTA

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

VİZYONDA BU HAFTA

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
VİZYONDA BU HAFTA

Güzel Adam:  SüreyyaEyüp’de doğan çocukluğu ise Zeytinburnu’nda geçen Süreyya Soner, çok sevdiği dayısı onu Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 yaşındadır. Semt takımlarında kalecik yapan Süreyya, futbolcu formasını giymeyi hayal etmediği Beşiktaş’a malzemeci olarak girmeyi hayal eder ve kısa süre sonra bu hayaline kavuşur. 1981 yılına Beşiktaş Spor Kulübü’nde malzeme sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Süreyya Soner’in Beşiktaş’a adadığı yaşamının anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran üstleniyor. Süreyya’nın günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak anlatıldığı filme Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne, Ricardo Querasma gibi bir çok isim konuk oluyor.

İyi Günler: Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

Leo Da Vinci: Mona Lisa MacerasıVinci’de hayat huzurla geçmektedir. Leonardo zamanın çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir. Arkadaşı Lorenzo da ona icatlarını geliştirmesinde yardım etmektedir. Gioconda’da ise onların yaptıklarını dalga geçerek izlemektedir. Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kente gelen bir adamın anlattıklarından sonra değişecektir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında büyülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Giaconda, bu kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri maceraların içine sürüklerler.

Puloi: Asla Yalnız UçmayacaksınPulo, çok küçük olduğu için henüz uçmayı öğrenememiş yavru bir kuştur. Ailesi güneye göç edince Puloi, kutuplarda tek başına kalır. Burada kendisine yeni arkadaşlar edinen Puloi, bir yandan kutup soğuğu ve düşmanlarına karşı hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge’ye karşı korur. Árni Ásgeirsson’un yönettiği animasyonun senaryosu Friðrik Erlingsson’a ait.

İHA

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Vizyona Giren FilmlerFilmler
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