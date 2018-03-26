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USTALARIN ESERLERİNİ YORUMLADILAR

Şehit Gökhan Ertan MTAL Grafik ve Fotoğraf Alanı Fotoğraf dalı 11. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde, usta ressamların eserleri değerlendirildi.

USTALARIN ESERLERİNİ YORUMLADILAR

Şehit Gökhan Ertan MTAL Grafik ve Fotoğraf Alanı Fotoğraf dalı 11. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde, usta ressamların eserleri değerlendirildi.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 17:23
USTALARIN ESERLERİNİ YORUMLADILAR

‘’Gençlerden Bir Daha‘’ adlı reprodüksiyon fotoğraf sergisi 14 Mart tarihinde düzenledi. Genç fotoğrafçılar, usta ressamların oran - orantı, doku, kompozisyon, renk -biçim teknikleri uyguladıkları eserleri, farklı sanat akımlarına ait portre ve figürleri fotoğraf sanatı ile birleştirerek değerlendirdi. Organizasyonun amacının öğrencilerin teorik alandan çıkıp uygulama yoluyla usta çırak ilişkisini yaşayarak öğrenmesini sağlamak olduğu belirtildi. Sergiyle ilgili yapılan açıklamada, “Sergide resim sanatı ve fotoğraf sanatının birlikteliğini ışığın vazgeçilmezliğini gözler önüne serdi. Ünlü Ustalar Vincent Willem van Gogh’un Portreleri,Vermerr ‘in İnci Küpeli kızı, Pablo Picasso otoportresi, Nuri İyem, Osman Hamdi, Frida Kahlo gibi daha birçok eser sergilendi ve ilgi ile izlendi. Öğrencilerin bu çalışması iyi model örnek uygulama olarak usta ressam ve fotoğrafçıların büyük beğenisini ve takdirini aldı” denildi.

İHA

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Şehit Gökhan Ertan MTALMalatyaFotoğraf Sergisi
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