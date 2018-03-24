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ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Malatya’da Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve İşkur’un katkıları ile düzenlenen Meslek Edindirme kurslarının ardından, el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Malatya’da Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve İşkur’un katkıları ile düzenlenen Meslek Edindirme kurslarının ardından, el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:37
ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kadınların, İş Kur’un Meslek Edindirme projesi kapsamında Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde 3 ay boyunca aldıkları eğitimin ürünleri ziyaretçilerin beğenisini sunuldu. Kadın Üst Giysileri dikimi kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar hem meslek edindiler, hem de kendilerini iş alanı oluşturdular. İşkur tarafından ödenen meslek edindirme ücretleriyle alınan malzemeler göz nuruyla farklı farklı dokunarak ortaya birbirinden güzel ürünler kondu.Bin bir emek verilerek ortaya konan el emeği göz nuru işlenen ürünler sergiyi gezenlerin beğenisini topladı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ HALK EĞİTİM MERKEZİİŞKURMeslek Edindirme Kursları
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