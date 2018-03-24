ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kadınların, İş Kur’un Meslek Edindirme projesi kapsamında Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde 3 ay boyunca aldıkları eğitimin ürünleri ziyaretçilerin beğenisini sunuldu. Kadın Üst Giysileri dikimi kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar hem meslek edindiler, hem de kendilerini iş alanı oluşturdular. İşkur tarafından ödenen meslek edindirme ücretleriyle alınan malzemeler göz nuruyla farklı farklı dokunarak ortaya birbirinden güzel ürünler kondu.Bin bir emek verilerek ortaya konan el emeği göz nuru işlenen ürünler sergiyi gezenlerin beğenisini topladı. busabahmalatya.com