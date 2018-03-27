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Ünye’de 54. Kütüphane Haftası kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Ünye İlçe Kütüphane Müdürü Erol Kocaoğlu, "Yeni nesil çocuklar bilgisayar...

Ünye’de 54. Kütüphane Haftası kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Ünye İlçe Kütüphane Müdürü Erol Kocaoğlu, "Yeni nesil çocuklar bilgisayar...

27 Mart 2018 Salı 16:55
Ünye’de 54. Kütüphane Haftası kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Ünye İlçe Kütüphane Müdürü Erol Kocaoğlu, "Yeni nesil çocuklar bilgisayar internet ve elektronik bilişim ortamlarına adeta adapte oluyorlar. Onların ilgi alanları dikkate değer buldukları oyuncakları ve oyun alanları daha çok elektronik ve bilişim ortamları oluşturuyor. Onlar motivasyonları sosyal gelişimleri ile birlikte arkadaşlarıyla sohbetleri genellikle sosyal ağlar oluyor. Halk kütüphanelerinin hizmet alanları türleri yaşadığı toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı olması genel kuraldır. Biz her türlü okuyucunun ilgi alanlarına taleplerine hizmet etmeye azami çapa gösteriyoruz” dedi.

Çağ değişse de kütüphaneden kimsenin uzak olmaması gerektiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Çağımız da artık her şey dijitalleşerek internet de okuduğum şeylerle gazeteye dokunarak okuduğum şey daha fazla keyif veriyor. Çağ değişse de biz kütüphaneden kitaptan hiçbir zaman korkmamalıyız. Ünye bir eksiğini daha gidermiş olacak. Biz oku diye başlayan bir ümmetin evlatlarıyız. Çağ artık bilgi çağı. Türkiye eğer bölgesel güç Türkiye eğer küresel güç yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendi gençlerimizi kendi neslimizi de buna uygun şekilde geleceğe hazırlamamız gerekir” diye konuştu.

Ünye’nin birden fazla kültüre sahip olduğunu söyleyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Ünye ilçemiz gerçekten Karadeniz Bölgesi’nde ilçe olmasına rağmen birçok ilden daha fazla il kapasitesi olan kültürü ile yaşattığı tarihi mirasıyla yetiştirdiği bir ilçedir. İnsanlarla coğrafyasıyla ayrı bir değer ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bir köşeye sıkışmış içindeki kitap adeti ve çeşidi son derece kısıtlı ve tarihi kitaplar konusunda da yeterince zengin olmayan bir kütüphaneye sahibiz. Bunu araştırdım ve nedenini buldum. Üzülerek söylüyorum ki bir kere değil birkaç kere yaşanan yangınlar neticesinde bu kütüphaneler yandığını bu değerlerin yok olduğunu öğrendim. Temenni ediyorum ki 1,1 buçuk yıl sonra bizler bu kültür merkezinden istifade edebilecek duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri arası masal anlatma ve canlandırma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmeden önce birinci olan öğrenci masalını canlandırarak anlattı. Ödül töreninde kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara da ödül verildi. Programda son olarak yeni gelen kitapların sergi açılışı yapılırken programa katılanlar sergideki kitapları inceledi.

Programa ayrıca sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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