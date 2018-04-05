Ünlü ressamlar ile öğrenciler meydanda resim yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydan da resim yaptı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı. Bir hafta sürecek sempozyuma 15 ülkeden 37 sanatçı katıldı. Eserlerini Cumartesi günü düzenlenecek sergiye yetiştirmek için atölye çalışmasını sürdüren sanatçılar Cumhuriyet Meydanında öğrencilerle bir araya geldi. Belediyenin meydanda düzenlediği serbest resim etkinliğine katılan ünlü ressamlar, öğrencilerle bire bir ilgilendi, sorularını yanıtlandı.

Meydana kurulan şövalyelerde bulunan tuvallere ve resim kartonlarına resimler çizen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sempozyuma Kosova’dan katılan ödüllü karikatürist Agim Krasniqi, etkinliği çok beğendiğini söyledi. Kosava’da öğrencilerin resime olan ilgisinin düşük olduğunu belirten Krasniqi, "Burada öğrencilerin ilgisi çok güzel. Bizler de sempozyuma katılan sanatçılar olarak öğrencilere yardım etmeye geldik" dedi.

Almanya’dan sempozyuma katılan Marion Albrecht de etkinliğin büyüleyici olduğunu ve çocuklarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Dillerimiz farklı olabilir ama sanatın tek bir dili var ve dünyanın barışı ve kardeşliğine hizmet eder" diye konuştu.

Öğretim görevlisi Keziban Ertuğrul Yıldırım da öğrencilerin ilgisinin çok yoğun olduğunu belirtti. İlköğretim sisteminde resime yeterince yer verilmediğini dile getiren Yıldırım, "Çocukların bu etkinlik sayesinde içlerindeki yeteneği keşfettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumunun Küratörü Melek Gümbey Güler ise "Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu nedeniyle 15 ülkeden 37 sanatçı Gazipaşa’da bulunuyor. Bugün de halkla ve öğrencilerle iç içe bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerin ilgisi çok iyi. Onların buradan ve sanatçılardan etkilendiğini görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Resim etkinliğine katılan öğrenci Burcu Ergin, ünlü ressamlarla tanışmaktan ve birlikte resim yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken zihinsel engelli Mustafa Melihşeh Demiral, "Çok mutluyum, resim yapıyorum. O kadar mutluyum ki" dedi. Öğrenci Ayberk Bostan da "Burada ressam hocamla tanıştım. Birlikte resim yaptık. İleride ressam olmak istemem ama resim yapmayı seviyorum" diye konuştu.

Öğrencilerini etkinliğe getiren öğretmen Canan Özdemir ise Gazipaşa Belediyesine teşekkür ederek, katılan herkesin mutlu olduğu bu rengarenk etkinliğin devam etmesini diledi.