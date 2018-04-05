Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

Ünlü ressamlar ile öğrenciler meydanda resim yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydan da resim yaptı.Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası...

Ünlü ressamlar ile öğrenciler meydanda resim yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydan da resim yaptı.Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Ünlü ressamlar ile öğrenciler meydanda resim yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydan da resim yaptı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı. Bir hafta sürecek sempozyuma 15 ülkeden 37 sanatçı katıldı. Eserlerini Cumartesi günü düzenlenecek sergiye yetiştirmek için atölye çalışmasını sürdüren sanatçılar Cumhuriyet Meydanında öğrencilerle bir araya geldi. Belediyenin meydanda düzenlediği serbest resim etkinliğine katılan ünlü ressamlar, öğrencilerle bire bir ilgilendi, sorularını yanıtlandı.

Meydana kurulan şövalyelerde bulunan tuvallere ve resim kartonlarına resimler çizen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sempozyuma Kosova’dan katılan ödüllü karikatürist Agim Krasniqi, etkinliği çok beğendiğini söyledi. Kosava’da öğrencilerin resime olan ilgisinin düşük olduğunu belirten Krasniqi, "Burada öğrencilerin ilgisi çok güzel. Bizler de sempozyuma katılan sanatçılar olarak öğrencilere yardım etmeye geldik" dedi.

Almanya’dan sempozyuma katılan Marion Albrecht de etkinliğin büyüleyici olduğunu ve çocuklarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Dillerimiz farklı olabilir ama sanatın tek bir dili var ve dünyanın barışı ve kardeşliğine hizmet eder" diye konuştu.

Öğretim görevlisi Keziban Ertuğrul Yıldırım da öğrencilerin ilgisinin çok yoğun olduğunu belirtti. İlköğretim sisteminde resime yeterince yer verilmediğini dile getiren Yıldırım, "Çocukların bu etkinlik sayesinde içlerindeki yeteneği keşfettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumunun Küratörü Melek Gümbey Güler ise "Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu nedeniyle 15 ülkeden 37 sanatçı Gazipaşa’da bulunuyor. Bugün de halkla ve öğrencilerle iç içe bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerin ilgisi çok iyi. Onların buradan ve sanatçılardan etkilendiğini görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Resim etkinliğine katılan öğrenci Burcu Ergin, ünlü ressamlarla tanışmaktan ve birlikte resim yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken zihinsel engelli Mustafa Melihşeh Demiral, "Çok mutluyum, resim yapıyorum. O kadar mutluyum ki" dedi. Öğrenci Ayberk Bostan da "Burada ressam hocamla tanıştım. Birlikte resim yaptık. İleride ressam olmak istemem ama resim yapmayı seviyorum" diye konuştu.

Öğrencilerini etkinliğe getiren öğretmen Canan Özdemir ise Gazipaşa Belediyesine teşekkür ederek, katılan herkesin mutlu olduğu bu rengarenk etkinliğin devam etmesini diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNİVERSİTEDE TÜRKÜ GECESİ
ÜNİVERSİTEDE TÜRKÜ GECESİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!
Türkiye’nin ilk dijital tiyatro oyunu ’Kürk Mantolu Madonna’ Bursa’da
Türkiye’nin ilk dijital tiyatro oyunu ’Kürk Mantolu Madonna’ Bursa’da

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim