Türk Dünyası ressamlarından ‘zeytin dalı’ ile barış mesajı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı basın lansmanı ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü çalıştaya katılan sanatçılara ve basın mensuplarına ‘zeytin dalı’ dağıttı ve sanatçılarla birlikte toplantının gerçekleştirildiği binanın bahçesine zeytin fidanı dikti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı basın lansmanı ve açılış töreni 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayın genel koordinatörlüğünü yapan Zeynep Sözlü, törenin açılışında konuşmasına, "Afrin’de Zeytin Dalı operasyonundaki kahraman askerlerimizin Allah yardımcısı olsun" diyerek başladı. Çalıştayın küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin ise konuşmalarında sanat çalıştayında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu çalıştayın tüm Türkiye’ye örnek olmasını temenni ettiklerini belirttiler.

"33 ülkeden 93 ressam Adana’da buluştu"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü konuşmasında 22-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve Türk Dünyası ressamlarının Adana’yı resmedeceği Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı bahtiyar olduğunu ifade ederken Adana’nın kültürün ve sanatın başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini aktardı ve "Yaptığımız kültür sanat festivallerinin hem kentimiz hem de ülkemiz açısından olumlu sonuçlar getirmesi bizim azmimizi daha da arttırıyor. Geçen yıl 17 ülkeden 77 ressamın katılımıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz çalıştayı bu yıl daha da genişlettik ve 33 ülkeden 93 ressamı Adana’da buluşturuyoruz" dedi.

"Çalıştay kapsamında üç panel gerçekleştirilecek"

Çalıştaya katılan ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çuvaşistan, Dağıstan, Hırvatistan, Gagauz Yeri, Gürcistan, Irak, İran, Kabartay Balkar, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Moğolistan, Nahçıvan, Nog’ay, Osetya, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, Ural, Uygur Özerk Bölgesi, Yakutistan ve Yunanistan olarak sıralayan Başkan Hüseyin Sözlü, çalıştay kapsamında üç panel gerçekleştirileceğini, bu panellerde katılımcıların Adanalı ressamlar ve sanatseverlerle bir araya gelip, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Zeytin dalı dağıtıp zeytin ağacı diktiler

Basın lansmanı ve açılış töreninin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 33 ülkeden gelen 93 ressama ve basın mensuplarına Afrin’e gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na destek mesajı olarak zeytin dalı dağıttı ardından da toplantının gerçekleştirildiği binanın bahçesine zeytin fidanı diktiler.

Konuk ressamlardan bazılarının zeytin dallarını başlarına taç yapmaları da dikkat çekti.