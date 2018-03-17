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‘TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI’ RESİM YARIŞMASI YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘Teknoloji Bağımlılığı’ adlı resim yarışması düzenleyecek.Büyükşehir Belediyesi ‘Teknoloji Bağımlılığı’ adlı resim yarışması düzenleyecek.

‘TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI’ RESİM YARIŞMASI YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘Teknoloji Bağımlılığı’ adlı resim yarışması düzenleyecek.Büyükşehir Belediyesi ‘Teknoloji Bağımlılığı’ adlı resim yarışması düzenleyecek.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:23
‘TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI’ RESİM YARIŞMASI YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ortaokul ve Liseler Arası 4. Ulusal Resim Yarışması ‘Teknoloji Bağımlılığı’na son başvuru tarihi 20 Nisan 2018 olarak belirlendi.Ödüllü olan yarışmada ortaokul öğrencileri için belirlenen ödüller şu şekilde:

“Birincilik ödülü: Bin 500 TL, ikincilik ödülü: Bin TL, üçüncülük ödülü: 500 TL.Lise öğrencileri için ise belirlenen ödüller şu şekilde:Birincilik ödülü: 2 bin TL, ikincilik ödülü: Bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise: Bin TL.Mansiyon ödüller ise ortaokul ve lise öğrencileri için 3 adet olup, 250 TL.” Yarışma şartnamesi ve başvuru formu www.malatya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

HİLAL DEMİRTAŞ- Busabah Gazetesi

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTeknoloji Bağımlılığı’ Adlı Resim Yarışması
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