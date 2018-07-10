TARİHLER BELLİ OLDU!

Malatyalı ünlü fikir ve gönül adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”bu yıl ilk kez 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Direktörlüğünü Faysal Soysal ve Genel Sanat Yönetmenliğini ise Mehmet Lütfi Şen üstleniyor. Festival, “Dostluk” kavramını güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okuma, düşünme ve hayattaki yansımalarını çoğaltma amacı güdüyor. Yarışma bölümünün yanı sıra çeşitli konferansların, söyleşilerin, atölyelerin ve film gösterimlerinin gerçekleşeceği festivalde dostluk teması uluslararası platformlarda da gündem edinmeyi amaçlıyor. Festival, her yıl belirlenecek bir ülkede eş zamanlı film gösterimleriyle de bir ilki gerçekleştirecek.

Yarışma bölümü başvuruları için gün sayan festival, dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye hazırlanıyor ve dostluğun hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla tüm kısa filmleri yarışma bölümüne davet ediyor.