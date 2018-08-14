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Tarih kokan konaklara yoğun ilgi

Arapgir ilçesinde restore edilerek yeni bir görünüme kavuşan tarihi konaklara ilgi büyük. Arapgir Belediyesi bugüne kadar 5 konağı onararak hizmete sundu

Tarih kokan konaklara yoğun ilgi

Arapgir ilçesinde restore edilerek yeni bir görünüme kavuşan tarihi konaklara ilgi büyük. Arapgir Belediyesi bugüne kadar 5 konağı onararak hizmete sundu

14 Ağustos 2018 Salı 15:24
Tarih kokan konaklara yoğun ilgi

İçerisinde bulunan günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak eşyaları, oturma grubu gibi tüm eşyayla korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilen Bay Cemil Konağı, Seher Atmaca Konağı, Kaşkaloğlu Konağı, Metin Emiroğlu Konağı ve Çobanlı Konağı bugünlerde yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor.Tarihi konakları 3 aylık dönemde binlerce kişi ziyaret etti.

Tarihi yapılar hakkında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu restorasyonu devam eden ve diğer konaklardaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tarih Kokan KonaklarYoğun Ilgi
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