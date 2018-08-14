Tarih kokan konaklara yoğun ilgi

İçerisinde bulunan günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak eşyaları, oturma grubu gibi tüm eşyayla korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilen Bay Cemil Konağı, Seher Atmaca Konağı, Kaşkaloğlu Konağı, Metin Emiroğlu Konağı ve Çobanlı Konağı bugünlerde yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor.Tarihi konakları 3 aylık dönemde binlerce kişi ziyaret etti.

Tarihi yapılar hakkında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu restorasyonu devam eden ve diğer konaklardaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. busabahmalatya.com