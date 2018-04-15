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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivorda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım elenmek üzere 2 isim çıkartacak. Peki bu isimler kim oldu? Survivor'da elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivor kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivorda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım elenmek üzere 2 isim çıkartacak. Peki bu isimler kim oldu? Survivor'da elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivor kim elendi?

15 Nisan 2018 Pazar 13:00
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Peki Survivorda elemeye çıkan isimler kimler oldu? Survivorda kim elendi? Survivorda gönüllülerden iki kişi elenmek üzere potaya çıktı. Bunlardan birisi en çok ismi yazılan Cumali oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmicem söyledi. Hilmicem elenmek üzere Hakan Hatipoğlu'nun ismini verdi. Survivorda bir süredir ödül kazanamayan Gönüllüler takımı ödül kazanmaya başladı. Oldukça zamandır hezimet yaşayan Gönüllüler takımında keyifler bu akşamki dokunulmazlık oyunu ile bozulabilir. Bu akşam ki oynanacak dokunulmazlık oyununun önemi oldukça büyük. İki takımda bu oyun için büyük mücadele verecek. Dün akşamki oynanan sembol oyununda korkutan bir görüntü yaşandı. Ünlüler takımında Berna, parkurda düşerek çığlık çığlığa geldi. Berna'ya ilk müdahaleyi takım arkadaşları ve sağlık ekipleri yaptı. Peki bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 14 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye çıkan isimler kim?

HAKAN, NAGİHAN VE BİRSEN'LE FENA TARTIŞTI!

Gönüller takımında gerilim çokça arttı. Hakan'ın hareketleri Nagihan ve Birsen'i rahatszı etti. Olay patlamaya yüz tutmuşken ortalık bir anda alevlendi. Survivor'un yeni bölüm fragmanında Hakan, Nagihan ve Birsen kavgası gündeme bomba gibi düşecek. Bu akşam aralarında ne olacağı merak konusu oldu.

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM FUNDA OLDU!

Geçen hafta gönüllüler elenmek üzere 3 isim çıkarttı. Bunlar Cumali, Funda ve Yağmur idi. En azı oyu alarak elenen isim geçen hafta Funda Alkayış oldu.

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

İHA

Son Güncelleme: 15.04.2018 13:19
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