Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ölümünün 100. yılı anısına “Usta” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Afyonkarahisar’da, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ölümünün 100. yılı anısına hazırlanan “Usta” isimli oyunu sahnelendi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid’i konu alan “Usta” isimli tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Osmanlı Hanedanının 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyunda Abdülhamid Han’ı Ahmet Yenilmez canlandırmaktadır. Oyunda Yenilmez’in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş rol almaktadır.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, oyunun sonunda sanatçılara ve ilimiz kültür hayatının gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenen “Usta” isimli oyunu, Vali Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz’ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Alb. Jan. Orhan Sırma, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile çok sayıda sanatsever izledi.