Son Ayak İzi, okuyucu ile buluştu

Şehir hayatından bıkan ve kalan ömrünü doğada geçirmeye karar veren bilgenin başından geçen olayların akıcı bir şekilde anlatıldığı 'Son ayak izi' isimli kitabından bahseden Sedat Danacı, "Doğa sevgisinin, okuma ve araştırma ile harmanlanarak, deneyimle tamamlandığı öğretici bir roman. Şehir hayatından bıkan ve kalan ömrünü doğada geçirmeye karar veren bilgenin başından geçenler anlatılıyor. Doğaya kaçış hazırlıklarından yalnız yaşamaya, yaşanılan bunalımlardan mutlu anlara pek çok hazzı tadacaksınız” dedi.

Çok okuduğunu belirten Danacı, öğrendiklerini, öğretmeyi çok sevdiğini belirtirken, fırsat buldukça doğaya kaçtığını, insanların pek uğramadığı, tabiatın güzelliklerini sadece gelenlere gösterdiği ulaşılması zor alanlarda dolaştığını belirtti.

SEDAT DANACI KİMDİR?

Sedat Danacı 1974 Merkez Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi memleketinde tamamlayan yazar sonra, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü, ardından Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini ve tekrar Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Halen Manisa Turgutlu İmam Hatip Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan yazar evli ve iki kız babası.