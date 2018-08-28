Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” ile Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam ediyor.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLECEK

Ulusal ve uluslararası yarışma bölümünde ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilirken, ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Festivalde ulusal sinemaya katkı amacıyla festivalin ödüllerine yenileri de eklendi. Büyük Usta Lütfi Akad adına “En İyi İlk Film Ödülü”, Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödüllerinin verileceği festivalde ‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 3 bin, üçüncü kısa film ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek. busabahmalatya.com