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Sinema-TV öğrencileri Malatya’da ağırlanacak

Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl farklı etkinliklerle devam edecek. 9-15 Kasım tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali,Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören sinema-TV öğrencilerini Malatya’da ağırlayacak.

Sinema-TV öğrencileri Malatya’da ağırlanacak

Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl farklı etkinliklerle devam edecek. 9-15 Kasım tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali,Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören sinema-TV öğrencilerini Malatya’da ağırlayacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:44
Sinema-TV öğrencileri Malatya’da ağırlanacak

Türkiye’de çeşitli fakülteler bünyesinde eğitim veren çok sayıda sinema-TV bölümünün olduğuna dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu bölümlerde eğitim gören öğrencileri festival heyecanına ortak olmaları, sinema sanatı ve sektörünü farklı boyutlarıyla tanıma fırsatı bulmaları ve sektörle yakın bir iletişim kurmaları amacıyla festivalde ağırlayacaklarını söyledi. Malatya İnönü Üniversitesi’nin bugüne kadar festivale önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatan Köçer, gerçekleştirilecek öğrenci buluşmasında da üniversitenin büyük bir rol üstleneceğini belirtti.(Bülten) ( busabahmalatya.com )

Son Güncelleme: 13.07.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiSuat KöçerMalatyaöğrenciSinema-tv
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