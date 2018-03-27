SERAMİK RİTİM ENSTRÜMANLARI DİNLETİSİ VERİLDİ

Programa Güzel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yrd. Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, Seramik Bölüm Başkanı Hikmet Serdar Mutlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Anlatı ve dinletiye konuk olarak Ressam ve Lutiye Zafer Baykal ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Neyzen Tolga Ünaldı katıldı.

İLK İCAT ETTİĞİM ENSTRÜMAN

Kendi ürettiği seramik ritim enstrümanlarını tanıtan Baykal şunları söyledi:

“Zafudu; geçen haftayla beraber icat ettiğim 27 enstrümanın genel adıdır. İlk icat ettiğim enstrümandır. Zafudu yerli tasarım, yerli hammadde ve yerli üretim olarak daha sonra da devam edeceğiz. Başlangıç serüvenimizde din, dil, ırk, kıtalar bunların hiçbirinin ayrımına bakmaksızın enstrümanlar, özelinde ritim enstrümanları noktasında bir sorgulama süreciyle başlayan serüvenimde dünyanın farklı yerlerinden müzisyen hocalarım ve bu işi icra eden farklı insanlarla çalıştım.”

Baykal konuşmasının devamında, “Bütün hikâye kıtaların araştırılması ile birlikte Afrika kıtasında 120 kabilenin genel bir araştırılması sonucunda benim ilgi odağım olmaya başladı. Bütün ritm aletleri varlar ve güzeller ama ben birey olarak çalamıyordum bütün bunları üretmenin temel noktası çalabileceğim ritm aletleri yapmaktı. Bunu nasıl yaparım diye araştırmalara başladım” sözlerini kaydetti.

NİJERYA’DA İGBO KABİLESİ

Udunun tarihi sürecinden bahseden Baykal, “Afrika'da 120 kabile üzerinde araştırma yaparken Nijerya’da özellikle İgbo kabilesine rastladım. Bu kabile diğer kabilelerden çok farklı, kabilenin altı alt ana grubu var. Bu yaptığımız enstrümanların kökeni olan ve udu adı verilen müzik aletlerini İgbo kabilesi ilk tasarlayıp ürettiler. İgbo dilinde udu çalınan çömlek demektir. Vurularak çalınan çömlek de denilebilir. Uduyu günlük hayatta su taşımak için kullanmışlar ve ikinci bir delik açtıktan sonra suyun çıkardığı sesi çok beğenmişler ve bu sesin atalarının çıkardığı sesler olduğuna inanmışlar ve bu uduları dini ritüellerde kullanmaya başlamışlar. Özellik olarak da iki delik prensibi olmak zorunda deliğe avuç içi ile vurulduğunda açık veya kapalı olarak fark etmiyor içerideki ses diğer delikten dışarı çıkıyor” ifadelerinde bulundu.

HAYATTA OLDUĞUNUZU GÖSTERİYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Neyzen Tolga Ünaldı ise şunları kaydetti:

“Nefes almaya ve nefes vermeye her zaman unutuyoruz. Bir insanın hayatta olduğunun tek kanıtı bilinçli olarak nefes alıp vermesidir. Bilinçli olarak nefes alıp verdiğimizde o sizin gerçek anlamda hayatta olduğunuzun gösteriyor. O yüzden nefesli çalgıları çok seviyorum. Öyle bir şey yapın ki bu ünik olsun çünkü sıradan şeylerin çok örneği vardır. Bu enstrümanlarda değişik seslerle siz kendi yolunuzu bulun. Klasiği reddetmeyin, klasiği bilin ama klasik yapmayın çünkü o zaten yapılmış. Yeni şeyler bulun onların peşinden gidin.”

Daha sonra Baykal ve Ünaldı’nın icra ettikleri eşsiz dinletinin ardından konuklara katılım sertifikasının takdimi ile program son buldu. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)