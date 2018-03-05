SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI

Özalper, Salköprü, Yeşiltepe ve Melekbaba semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde sanat ve meslek kurslarının yanısıra enstrüman kursları da meraklılarıyla buluşturuluyor. Müzik aletlerine ilgi duyan gençlerin akın ettiği kurslarda bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleri veriliyor. Malatya’da kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları da geleceğin müzisyenlerine kapı aralıyor.

2017’DE 5 BRANŞTA 47 KURS AÇILDI

Semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde açılan enstrüman kurslarına sadece 2017 yılında toplamda 47 kursa 810 kursiyer katılmış oldu. Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere belge veriliyor. (Bülten) busabahmalatya.com