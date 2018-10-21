“Sanatı insanların hayatına aşılamak istiyoruz”

Uyumaz, “Malatya halkına eskileri canlandırmak, televizyon alışkanlığını gerçek ortamda aktarmak için merhaba demek istiyoruz. İstanbul olsun, gelişmiş şehirler olsun tiyatronun gelişmiş kültürü sadece kafe ortamı değil açık havada bile millete aşılanırken bizim neden eksiğimiz olsun ki! Doğu’nun Paris’i olarak Malatya’yı görüyorsak hakkını vermemiz lazım. Şinasi’den başlayıp, bizlerle devam edip gelecek kuşaklara aktarmak için Malatya’mızı gelişmiş şehirlerden eksiğinin olmadığını göstermek için bu yola girdik. Eskiler özlenmesin, geleceklere aktarılsın istiyoruz. Bundan sonra her cumartesi-pazar günü saat 19.00’da bütün Malatyalıları bekliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)