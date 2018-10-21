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“Sanatı insanların hayatına aşılamak istiyoruz”

Malatya’da tiyatro oyunu sergileyeceklerini söyleyen Tiyatro Yönetmeni İbrahim Şahin Uyumaz, “Daha modern bir Malatya için sanata daha yakın sanat anlayışını bir kafe ortamında insanların hayatına aşılamak için böyle ilkleri yaşatmak istiyoruz” dedi.

“Sanatı insanların hayatına aşılamak istiyoruz”

Malatya’da tiyatro oyunu sergileyeceklerini söyleyen Tiyatro Yönetmeni İbrahim Şahin Uyumaz, “Daha modern bir Malatya için sanata daha yakın sanat anlayışını bir kafe ortamında insanların hayatına aşılamak için böyle ilkleri yaşatmak istiyoruz” dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:28
“Sanatı insanların hayatına aşılamak istiyoruz”

Uyumaz, “Malatya halkına eskileri canlandırmak, televizyon alışkanlığını gerçek ortamda aktarmak için merhaba demek istiyoruz. İstanbul olsun, gelişmiş şehirler olsun tiyatronun gelişmiş kültürü sadece kafe ortamı değil açık havada bile millete aşılanırken bizim neden eksiğimiz olsun ki! Doğu’nun Paris’i olarak Malatya’yı görüyorsak hakkını vermemiz lazım. Şinasi’den başlayıp, bizlerle devam edip gelecek kuşaklara aktarmak için Malatya’mızı gelişmiş şehirlerden eksiğinin olmadığını göstermek için bu yola girdik. Eskiler özlenmesin, geleceklere aktarılsın istiyoruz. Bundan sonra her cumartesi-pazar günü saat 19.00’da bütün Malatyalıları bekliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Şahin UyumazTiyatro
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