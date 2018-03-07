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Samsun’da “Locman”ın galası yapılacak

Samsunlu yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi “Locman”ın Galası 9 Mart Cuma günü Samsun’da yapılacak.Samsunlu Yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi Locman 9 Mart Cuma günü Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) Samsunlular ile...

Samsun’da “Locman”ın galası yapılacak

Samsunlu yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi “Locman”ın Galası 9 Mart Cuma günü Samsun’da yapılacak.Samsunlu Yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi Locman 9 Mart Cuma günü Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) Samsunlular ile...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:20
Samsun’da “Locman”ın galası yapılacak

Samsunlu yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi “Locman”ın Galası 9 Mart Cuma günü Samsun’da yapılacak.

Samsunlu Yönetmen Şükrü Alaçam’ın filmi Locman 9 Mart Cuma günü Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) Samsunlular ile buluşuyor. Şükrü Alaçam’ın senaryosunu yazıp yönettiği, Locman filmi Samsun galası için başrol oyuncularıyla birlikte Samsunlu sinemaseverlerle buluşuyor. Baş rollerini Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Cem Cücenoğlu, Nisa Aksongor ve İlker Kabaoğlu’nun paylaştığı Locman filmi izleyiciye eski filmlerin o masalsı dokusunu yeniden yaşatmayı vaat ediyor.

Filmin Yazarı ve Yönetmeni Şükrü Alaçam, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı ve Locman film ekibi, film gösterimi öncesinde saat 19.00’da düzenlenecek kokteylde sevenleri ile özlem giderip, ardından saat 19.30’da Yeşilyurt AVM’de filmi Samsunlularla birlikte seyredecek. AVM’de yapılacak galada Locman filmi izleyenleri duygu dolu bir serüvene çıkartacak.

Filmin Konusu

Makinistlikten depo şefliğine terfisi sonrası tayin olan Uğur ve ailesinin yeri geldiğinde eğlenceli, yeri geldiğinde ise hüzünlü hayatlarını 12 Eylül gölgesinde anlatan Locman filmi 9 Mart tarihinde sinema salonlarındaki yerini alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Şükrü Alaçam’ın üstlendiği, senaryoda kendisine Mine Ölçe Çakan’ın eşlik ettiği Locman, Şükrü Alaçam’ın ailesinin başından geçen hikayeleri, yaşanmışlıkları beyaz perdeye aktarıyor. Uğur karakterini Alican Yücesoy’un, eşi Handan’ı Yeliz Kuvancı’nın, çocuklarını ise Nisa Sofia Aksongur ve İlker Kaboğlu’nun canlandırdığı film yeni evlerine, mahallelerine ve hayatlarına alışmaya çalışan ailenin öyküsünü anlatıyor. Demir yolu yolcularının renkli ve canlı kesitlerinin Yeşilçam’dan kesitlerle harmanlandığı film izleyiciye eski filmlerin o masalsı dokusunu yeniden yaşatmayı vaat ediyor.
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